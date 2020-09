Unen voluntades para sanear cañada y evitar contaminación en Haina Occidental

Los residuos, principalmente plásticos, son recogidos en las trampas y los que no tienen ninguna utilidad se llevan al vertedero, responsabilidad que recae en la Alcaldía del municipio. En el lugar se utiliza una retroexcavadora y la empresa Haina International Terminal (HIT), suministra los volteos.

No solo las operaciones en del muelle se afectaba por la correntía de la cañada, sino que, además, era difícil entrar al parque agroindustrial Tegra que integran varias empresas que trabajan con carga y descarga de distintos tipos de granos como maíz, habichuelas en el muelle.

Los otros aportes

Pero no solo los empresarios aportan para que la cañada este saneada constante, sino que la comunidad también hace su aporte y como dice Juan Luis Joseph, presidente de la Junta de Vecinos de Bella Vista dijo que fueron los que dieron la voz de alerta a los empresarios para que el trabajo se realizara.

Cinco personas trabajan permanentemente en el área de impacto de la cañada, pero además el sindicato de camiones hace sus aportes utilizando volteos para botar los residuos.

El secretario de organización de la Junta de Vecinos de Bella Vista, Juan Carlos Abreu, deploró que con frecuencia la gente construye a orillas de la cañada y echan a perder los trabajos realizados con la retroexcavadora, pero que además son los que lanzan la basura a la cañada aumentando la cantidad de residuos en el drenaje natural.

“La gente construye viviendas y los mismos vecinos, cuando uno limpia la empalizada que está pegada de la cañada vuelven y contaminan y eso impide que los equipos puedan trabajar en la limpieza”, dijo el dirigente comunitario.

Mery Magnolia Herrera es el capataz del proyecto de limpieza del mantenimiento de limpieza de la cañada y junto a Mateo D Oleo presentan al Ministerio de Medio Ambiente en el lugar. Hablan del esfuerzo que hay que hacer para mantener limpio el lugar, de “la lucha que se coge” con la gente para que no lancen desperdicios a la cañada.

“Le decimos a la gente que no tiren basura, que o dejen que los puercos entren a la cañada, pero no quieren entenderé y hasta amenazan con darle golpes a este señor, no nos dejan trabajar tranquilos”, dice Mery Magnolia al referirse al trabajo de su compañero.

Encima de todo eso su labor la hacen a “manos peladas” porque no tienen guantes, ni botas, ni carretillas, rastrillo para poder trabajar, pero aun así la realidad es diferente desde que se inició el proyecto de saneamiento permanente de la cañada Bella Vista.