$!Usan canales riego de Santiago como basurero

Miles de toneladas de desechos plásticos son lanzados a los canales de riego Ulises Francisco Espaillat (UFE) y el Monsieur Bogaert, de los cuales se irrigan miles de tareas de tierras en esta ciudad y la Línea Noroeste.



"La semana pasada sacamos 20 camiones de plásticos de los laterales del canal UFE en la Otra Banda y en los próximos días iremos a los mandrugos del Monsieur Bogaert en la Canela, porque también está lleno de desperdicios plásticos", declaró Marino Abreu, director provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI).



Precisó que gracias a la intervención de las brigadas del INDHRI y la colaboración de los ayuntamientos de la zona, los canales siguen llevando el agua con normalidad a los usuarios.



"Llamamos a los ciudadanos que residen en las cercanías de los canales para que no lancen basura a los mismos", puntualizó Abreu.



Dijo que esa agua no solamente la usan los productores agrícolas, sino decenas de familias que no tienen acceso a agua potable por efecto de

la sequía.



Por otro lado, el director provincial del INDRHI informó que los niveles de la presa de Tavera siguen descendiendo, lo cual es muy preocupante.



Dijo que ayer la presa Tavera-Bao se encontraba en una cota de 315.92 metros cúbicos sobre el nivel del mar, cuando su cota máxima es de 327.50.



Por esa situación, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) ha tenido que racionalizar el suministro de agua potable a la población.