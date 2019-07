$!Usuarios Metro y Teleférico difieren sobre manual

Usuarios entrevistados sobre el Manual de Usuario de los Servicios del Metro y el Teleférico de Santo Domingo puesto a circular por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) manifestaron opiniones diversas. Aunque la mayoría de los consultados no se opone a que se predique, plantean que se haga de manera moderada y sin cobrar como hacen algunos. Otros consideran que lo que se debe es prohibir hablar de política y la música en alto volumen.

Helena Severino es cristiana y no está de acuerdo como se predica en el Metro porque distrae a la gente que puede pasarse de la estación, sin embargo, cree que la palabra de Dios no ofende en ningún lugar, pero hay regular la prédica y prohibir que se cobre por escucharla como hacen algunos.

“Mi opinión es que hay momento que los cristianos hablan mucho y a la gente le molesta, a mí no me molesta. No estoy de acuerdo con que se prohíban actos religiosos ni políticos ni la política y la música mucho menos”, dijo José Manuel Agramonte.

Mientras, José Martínez considera que en el país hay libertad de culto y que como cristiano no está de acuerdo con que se prohíba la prédica en el Metro y en el Teleférico.

Raysa Pérez dice que el volumen de la música hay que controlarlo porque puede ser contaminación sónica y puede molestar, pero cree que no se deben prohibir las prédicas porque en el país hay libertad de culto, que sea de manera controlada sin que se haga en alta voz.

David Bonifacio afirma que “siempre es bueno escuchar de Dios”, por lo que no está de acuerdo con que no se hable del tema en el Metro y el Teleférico.