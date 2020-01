$!Vecinos de Gascue preocupados por trabajos en casa antigua

Vecinos de la calle Danae, en el sector de Gascue, reaccionaron ayer preocupados por los trabajos de movimiento de tierra que realiza el Colegio de Notarios en el patio de la casa número 16.

Externaron que esa vivienda, al igual que otras tantas, están protegidas por Monumento Patrimonial. En principio se informó que la vieja casa había sido derribada, pero Diario Libre comprobó que un pequeño tractor limpiaba parte de un terreno en la parte de atrás y era derribado un árbol que nació encima de una pared.

Pedro Rodríguez Montero, explicó que los terrenos, unos 50 metros, intervenidos pertenecen al Colegio Dominicano de Notarios y que se acondicionan para utilizarlos para parqueos.

Informó que están en proceso de comprar el inmueble, pero que el propietario debe agotar un proceso para finiquitar el negocio. Reiteró que la idea no es derribar la casa, sino restaurarla, en caso de que se concretice la compra.

“Estamos dialogando y le hemos dicho al dueño de la casa, que todavía no se la hemos comprado, que hay que resolver ese impasse que tiene porque nosotros no queremos problemas con la comunidad y mucho menos vamos a tener problemas por una casa vieja que se está cayendo y que no aguanta una remodelación, entonces él está haciendo sus diligencias con Patrimonio”, indicó.