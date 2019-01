Vendedores ambulantes de la Duarte con París comercializan de todo

“Ropa de boutique a RD$20.00 y RD$30.00”, se escucha con insistencia en un altavoz de locales comerciales en edificaciones de la avenida Duarte con París y que hacen competencias a casetas y mesas con las mismas mercancías, pero estas últimas al granel y ubicadas en los espacios del peatón y en parte de la misma vía por donde deben circular los vehículos.

No solo ropas se ofertan en los espacios de la acera y de la avenida, también se venden frutas, víveres, condimentos, calderos, jugos, mamajuana, cremas y otros artículos a los miles de ciudadanos que pasan a diario por la emblemática vía. El lunes, el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, anunció que próximamente iniciará la recuperación de la Duarte con París, que es la parte que no se continuó cuando hace más de diez años se remozó en los tramos que conecta con las calles Caracas, Barahona, Ravelo, México hasta la avenida Mella y que incluyó el Barrio Chino.

El anuncio fue recibido con agrado por algunos buhoneros, entre ellos Pedro Díaz y Luis García.

Díaz es un buhonero con casi cuarenta años, según dice, en ese lugar, y que posee una caseta que funciona como cafetería. Afirmó que empezó vendiendo paletas, bisutería, casetes y CD.

Su hermana, Martha, tiene su casucha pegada a la de Pedro. Martha oferta cremas, mamajuana y especias, sobre todo para hacer té. Ambos están ubicados justamente en la Duarte con París, mientras que Luis García está a pocos metros de esa esquina, en Paseo de la Duarte, área que ya fue remozada en el 2008, con una inversión de 277 millones de pesos.

Los hermanos explican que desde la administración de Roberto Salcedo no son molestados desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional y que no pagan por ocupar el espacio público. No obstante, García dijo a Diario Libre que por cada módulo, que es compartido por dos personas, se paga RD$600 al ayuntamiento mensual.

García es miembro de la asociación de buhoneros instalados en ese tramo, que en total son 54 distribuidos en 26 casetas. Empezó como empleado en varias tiendas y luego puso su propio negocio vendiendo corte de pantalones, relojes y actualmente carteras.

Afirman que deben cumplir un horario en los puestos de 7:00 de la mañana a las 8:00 y si desean pueden extenderse. Dice que la segunda plaza de buhoneros que se construye casi está lista y que se analiza cómo hacer las reubicaciones. La construcción está entre las calles Jacinto de la Concha y Santiago Mota.