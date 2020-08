Vendedores de La Pulga advierten no aceptarán desalojo y anuncian protestas

Vendedores del mercado de La Pulga, de la avenida Independencia, advirtieron que no permitirán que el alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, les impida trabajar y anunciaron una jornada de protestas a partir del próximo lunes.

Explicaron que el alcalde pretende impedirles que trabaje debajo del elevado de la Luperón, en el kilómetro 13 a pesar de que pagan sus impuestos desde hace más de 40 años y están organizados.

José Manuel Caro, presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado de Las Pulga, indicó que el alcalde ha tomado una decisión de manera unilateral de pretender reubicarlos en unos terrenos que supuestamente compró a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la autopista 6 de Noviembre, próximo al peaje.

Advirtió que no se irán para ese lugar y que, en cambio, harán protestas para que se respete el derecho a trabajar donde siempre lo han hecho y anunció la celebración de una asamblea el próximo domingo para definir el plan de lucha a realizar.

“Nosotros pagamos impuestos al ayuntamiento, no somos cargas para nadie. Nosotros pagamos energía eléctrica, casa, todo con eso, es un abuso y atropello, tratan de aprovecharse de la pandemia para eliminar el mercado”, dijo Caro.

Por su lado, Luis Lora advirtió que a partir del lunes realizarán varias protestas para reclamar el derecho a trabajar, que incluye un piquete frente al palacio presidencial, en la Alcaldía del Distrito Nacional y el de Santo Domingo Oeste.

Expresó que están sorprendido con la actitud del alcalde Andújar porque en las tres ocasiones que se han reunido no dijo lo que ahora sustenta.

“Estos terrenos no los invadimos, fuimos trasladados por Roberto Salcedo, tenemos contrato de 30 años y solo tenemos 18 años. El 70% del mercado está en el Distrito Nacional, él no puede tomar una decisión unilateral como pretende, pero además producto de la pandemia tenemos cinco meses sin trabajar y ya no aguantamos más, en dos semanas volvemos a trabajar”, advirtió.