“Vengan a Ver”: el vertedero que enferma a la gente en Duvergé

Aquí la mayor cantidad de basura está cubierta de tierra, y los accesos permiten llegar en vehículo hasta los distintos tiros. No es un vertedero de grandes dimensiones, pues entre la población de Duvergé y Vengan a Ver”, la población no llega a los 25,000 habitantes.

El botadero está a la vista de todos, a escasos metros de la carretera y como fondo le “adorna” el Lago Enriquillo, aunque no está distantes, cuando llueve las correntías llegan al lugar en ocasiones, de acuerdo con moradores.

Las plagas de moscas invaden no solo el lugar donde son depositados los residuos, sino también la intimidad de los hogares donde estar es una zozobra noche y día, sobre todo cuando llueve. El fétido olor a basura y la humareda que constantemente sobran los vientos penetran a las viviendas.

A simple vista no es el lugar adecuado para un vertedero por la majestuosidad de la naturaleza, principalmente ante la conservación del lago. Desde las autoridades de Medio Ambiente hasta los alcaldes de Duvergé y “Vengan a Ver” hay consenso de que no se debe seguir depositando residuos en ese lugar, algunos con razones distintas.

Jacobo Vólquez es otro de los afectados y advierte que a partir del 2 de enero, los residentes en “Vengan a Ver” no permitirán que en el lugar se deposite una sola funda de basura.

También afirmó que niños y adultos se enferman con mucha frecuencia por las plagas que invaden el entorno y sus casas.

“Cuando voy a comer, encima del mantel, las moscas lo cubren por completo, a uno se le quita el apetito. A Medio Ambiente que trate de resolver, la comunidad le va dar chance este mes, del día dos de enero en adelante no se botará un chin de basura ahí”, dijo.

Fermín Peña es asistente del director del Distrito Municipal de “Vengan Ver” y cuenta que están de acuerdo con la comunidad de trasladar el basurero porque afecta a sus compueblanos, pero que Medio Ambiente no ofrece otra alternativa.

Indicó que se propuso habilitar un lugar en la localidad de Baitoa para despistar los residuos, pero que Medio Ambiente lo rechaza alegando que eso afectaría las iguanas que se reproducen en la zona.

“Desde que llueve el agua arrastra la basura al lago, nosotros no podemos hacer mucho porque no tenemos las maquinarias para ello, lo que tenemos es equipos prestados porque el ayuntamiento no tiene palas ni greda”, sostuvo.

Emil Américo Vólquez Pérez es el alcalde de Duvergé, municipio que vierte todos sus residuos en el vertedero. No sabe la cantidad de basura que depositan en el lugar, peor esta consciente de que no es el lugar adecuado.

Indica que el alegato de Medio Ambiente para rechazar otro basurero en Baitoa en la zona es que el lugar es área protegida y que el actual botadero todavía tiene vida útil, pero que se carece de las herramientas para darle un tratamiento adecuado.

“Intentamos moverlo, pero el lugar que escogimos es área protegida, no de la Sierra de Bahoruco, sino para la conservación de la iguana...pero por más que se quiera proteger las iguanas las personas son más importantes que los animales”.

Diario Libre intentó buscar la opinión del encargado del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia Independencia, pero no fue posible.