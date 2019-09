Vertedero de Haina lleva cuatro días ardiendo

Pobladores expresaron que no están tranquilos a ninguna hora y menos pueden conciliar el sueño de noche por el fuerte olor a basura quemada que penetra hasta las habitaciones de sus casas.

Rosa María Sánchez explicó que casi no duermen y tiene que salir a tomar un poco de aire, mucha gente ha tenido que irse porque no aguanta el humo, mientras que Roberto Félix Cuevas, un comerciante del barrio Magdalena, dijo que están sufriendo penurias porque no pueden ni respirar bien.

“Yo no puedo aguantar esto aquí, me siento sofocado y me voy a tener que ir a mi casa para ir al médico porque me siento mal”, expresó Venancio Castillo, de unos 70 años de edad.