$!Vicepresidenta entrega Hemocentro, que pretende resolver déficit de sangre en RD

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, hizo entrega formal este jueves del Hemocentro Nacional y Red Nacional de Sangre al Ministerio de Salud Pública, el primero en toda la región del Caribe. Este centro pretende suplir de forma oportuna, gratuita y segura sangre a los ciudadanos de todo el país, “eliminando las dificultades que enfrentan cuando alguien necesita una transfusión sanguínea”.

“Hoy, finalmente, República Dominicana contará con el más moderno y completo centro nacional público de sangre, debidamente certificado y equipado con los más altos estándares de calidad y la última tecnología de punta. Estamos entregando al sistema de salud, para toda la sociedad, el espacio idóneo que nos va a permitir que no se pierda una vida más por falta de sangre”, manifestó Cedeño en su discurso, al ver materializada la obra que impulsa desde el año 2013.

El centro es el resultado de una alianza entre el Ministerio de Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Vicepresidencia de la República. Fue construido por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), que dirige la vicemandataria y entrará en operación en aproximadamente tres meses bajo la rectoría de Salud Pública.

El Hemocentro centralizará los servicios de sangre para garantizar de forma eficiente su suministro a la población, disminuyendo el riesgo de errores y con la capacidad para satisfacer la demanda de las localidades más lejanas, proyectan las autoridades.

“Quiero hacer un llamado a la población dominicana. Esta infraestructura no sirve de nada si no tenemos la sangre. Apelamos al compromiso ciudadano con la donación, que dejemos a un lado la cultura de donar cuando alguien que conocemos lo necesita, y que, por el contrario, hagamos de la donación voluntaria un acto de amor, que nos llene de satisfacción y alegría, sin necesidad de saber a quién estamos salvando”, destacó y lamentó las muertes que ocurren en el país por la dificultad actual para conseguir una pinta de sangre, situación que, confesó, ha tenido que vivir en carne propia.

Estuvieron junto a la Vicepresidenta en la actividad realizada en la Ciudad de la Salud en Santo Domingo Norte, el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas; Miguel Coronado, representante del BID; el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany; la doctora Alma Morales, representante residente de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS), el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, doctor Pedro Luis Castellanos; y el padre Wilfredo Montaño, de la parroquia San Felipe Diácono, quien bendijo la obra. Además, el director del Hemocentro, doctor Sócrates Sosa, quien presentó a la Vicepresidenta la idea del proyecto en el 2013.

Ministro agradece obra

El ministro de Salud Pública agradeció a la vicepresidenta Margarita Cedeño la realización de la obra, así como su entrega al ministerio que dirige, y se comprometió junto al Servicio Nacional de Salud a brindar a la población un servicio de calidad y seguro desde el moderno centro.

“La programación nos dice que para el 15 de noviembre vamos a tener ya listos todos los componentes que el Hemocentro necesita, sobre todo el componente humano, que es vital en la operación de esta institución”, expresó, y explicó que la dependencia que dirige recibió el apoyo del Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, España.

Importancia de la donación voluntaria

Los representantes del BID y de la OMS-OPS coincidieron en la importancia de promover la donación de sangre para que se vuelva una costumbre en la población, hasta que se alcance la meta propuesta por la OMS de que toda la entrega del líquido sea voluntaria y altruista. Morales resaltó que ese objetivo es posible, ya que dos países de Latinoamérica la alcanzaron, Cuba y Nicaragua, mientras que otros llegan al 60 por ciento.

“Cifras recientes señalan que el porcentaje de donantes voluntarios es de aproximadamente un 55 por ciento en el Caribe, y 43 por ciento en América Latina; en República Dominicana apenas logramos alcanzar un magro 20 por ciento de sangre que se capta por la vía altruista o voluntaria”, indicó Coronado.

Con el funcionamiento del nuevo sistema se transformará el modelo actual de reposición en un modelo de donación voluntaria, altruista y repetitiva que permitirá al país alcanzar la autosuficiencia mediante la implementación de una campaña de comunicación y movilización permanente para concientizar a la población.

Red Nacional de Sangre

El Hemocentro, que es el nodo principal de la Red Nacional de Sangre, integrada por 16 bancos de sangre en igual número de hospitales públicos a nivel nacional, incrementará del 20 al 100 por ciento la donación voluntaria en el país cuando esté operando a plena capacidad.

Con la entrada en operación de esta red, el ciudadano no tendrá que ir a buscar la sangre, pues el proceso se realizará entre el Hemocentro y el centro de salud público o privado donde esté ingresado el paciente. La tecnología de punta que dispone permitirá un uso más eficiente de la sangre colectada de los donantes, al poder separar de este el plasma, las plaquetas y los paquetes globulares para un aprovechamiento óptimo, permitiendo que con una pinta de sangre se beneficien hasta tres pacientes.

Tanto el centro como la red aportarán unas 111 mil unidades al sistema sanitario del país cada año, y para incrementar las donaciones voluntarias, el centro dispondrá de unidades móviles con todo lo necesario para realizar extracciones de sangre, las que visitarán universidades, fábricas, empresas, y plazas públicas, para que quienes deseen lo hagan en corto tiempo.

“En poco tiempo haremos realidad el sueño de que ningún paciente muera porque la sangre no llegó a tiempo. Nuestro lema es: la sangre tiene que esperar por los pacientes, y no los pacientes esperar la sangre. Me emociona muchísimo hablar de este Hemocentro porque pienso en tanta gente que ha perdido la vida por falta de sangre; y también me alegra muchísimo porque sé la cantidad de personas que se podrán beneficiar de esta grandiosa obra”, señaló Cedeño.

Indicó también que el nuevo servicio permitirá satisfacer la demanda nacional y, en un futuro no muy lejano, exportar hemoderivados a otros países, convirtiendo a República Dominicana en un referente a nivel internacional.

Para la Red Nacional de Sangre, la Vicepresidencia de República contribuyó además con la adquisición de equipos de laboratorio, informáticos y mobiliarios para cinco de los 16 nodos de la red, entre ellos los hospitales Taiwán en Azua, Jaime Mota en Barahona, José María Cabral de Santiago, San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, y la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo.

República Dominicana posee en la actualidad 60 bancos a nivel nacional, con una capacidad instalada que no satisface, ni atiende de forma oportuna y segura la demanda de sangre y hemoderivados en el país.

El servicio se ha caracterizado por contar con múltiples actores públicos y privados, y diversos intereses profesionales, institucionales y económicos. Además, predomina una escasa cultura de donación voluntaria, con menos de 20 donaciones por cada mil habitantes por año, de las cuales el 80 por ciento son ocasionales o por primera vez.