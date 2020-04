Video | Dominga, una barrendera de la ciudad que siente orgullo de su trabajo

Dominga Reyes es una de las tantas señoras que no han tenido descanso ni antes ni después de que llegara el coronavirus al país, al contrario, ahora el trabajo es más intenso porque parte de sus compañeras de más de 60 años no deben trabajar por disposición oficial.

Ella se levanta a las 6:00 de la mañana y camina desde su sector, Mejoramiento Social, y le prepara comida a sus hijos (tres en total), pues no todos viven con ella. Luego camina poco más de un kilómetro para encontrarse con sus compañeras de labor, las demás empleadas de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Con su compañera inseparable, la escoba, comienza su labor a las 7:00. Barre aceras y contenes de las calles Federico Velásquez y cuarterías como “El Semillero” y Honduras. Con sus 55 años años a cuesta dice sentirse fuerte todavía, pero la limita que es hipertensa.

Para estos tiempos de coronavirus, ha habido cambios en su trabajo, pues ahora tiene que meterse en un traje plástico amarillo, que le da mucho calor, ponerse mascarilla y guantes, pero lo soporta para poder conservar su salud.

Dominga cree que falta conciencia de la gente en el tema del coronavirus, pues se entera de la muerte de mucha gente: “El coronavirus está matando muchísima gente la gente, deben cuidarse y ponerse su mascarilla y lavarse las manos y no pasárselas por la cara, no todos cumplen con las medidas”, aduce.

A esta dama le gusta su trabajo, pero más que eso se tiene comprometida con su partido , el Revolucionario Moderno y el alcalde David Collado, de quien dice es un hombre sencillo, noble, que cumple con su trabajo.

“No me puedo quejar de él, ha trabajado bien, como debe ser y pa´ lante, yo estoy con él, soy orgullosamente liceísta y perremeísta y no me cambio”, dice la mujer con propiedad.