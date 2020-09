Video | El COVID-19 agrava situación socioeconómica de migrantes venezolanos

Al no estar insertados en el sistema social, los extranjeros están excluidos de todos lo relacionado con la participación social dentro de un plan laboral formal. Muchas empresas no los contratan por falta de documentación, a pesar de que una gran cantidad son profesionales calificados en su país, y tampoco pueden estudiar en las universidades y el acceso a los servicios de salud son limitados.

José Alberto Pérez, presidente de la organización, dijo que por falta de documentos, la pandemia ha impactado de manera significativamente en sus paisanos que ahora tienen más necesidades que antes de la llegada del COVID-19.

“Nos hemos excedido del tiempo que establece la ley aquí en República Dominicana y nunca se ha buscado la forma de regularizar la situación, fuimos perseguidos por migración... el gobierno de Danilo Medina no atendió nunca la población venezolana, nos dio la espalda a pesar de que muchas veces le solicitamos que, por favor, atendiera a la comunidad venezolana como lo han hecho otras naciones de manera humanitaria. No existimos, no estamos de una manera dentro del sistema, no tenemos ningún tipo de oportunidades”, sostuvo.

Deploró que los representantes del gobierno de Nicolás Maduro tampoco hacen nada por sus compatriotas, por lo que solicitan que el gobierno dominicano le dé acogida al representante de Juan Guaidó, Eusebio Carlino, para que se trabaje con los migrantes.

Aunque no se tiene una estadística fidedigna sobre los casos de venezolanos fallecidos por COVID-19 e infectados en el país, el Moverd conoce de al menos ocho decesos solo en el Gran Santo Domingo y de contagiados lo estima entre 350 y 400 en todo el país.