Video | Indigentes y sin techos: los invisibles de la ciudad en tiempos de coronavirus

No tienen dónde quedarse, como se pide en estos días, pero sí tienen derechos. Sus casas son las calles, los puentes o cualquier lugar donde guarecerse, muchos no tienen familia, otros sí pero no se preocupan por ellos.

Sus camas son los fríos bancos de los parques y la dureza del pavimento. Se cubren de las lluvias o el frío con trozos de plástico, ropa vieja, cartones. Nadie con ellos y ellos entre todos.

No les llegan las ayudas oficiales, no reciben fundas con alimentos, ni les garantizarán empleos, mucho menos tienen dinero para comprar algo. Comer es una tarea difícil en estos días, pues los restaurantes están cerrados. No hay nada en los zafacones para mitigar el hambre, algunos comen por la caridad de manos generosas.

Casa Abierta, institución que trabaja en la prevención del uso de sustancias prohibidas, considera que los planes del Gobierno deben llegar hasta esas personas.

Juan Radhamés de la Rosa, director ejecutivo de la entidad, deploró que no hayan sido tomadas en cuenta las personas que tienen consumos problemáticos de drogas en grado extremo, personas adictas que sobreviven en las calles, o que están ingresadas en centros de tratamiento".

Las personas que viven en las calles han visto reducida a la mínima expresión sus posibilidades de sobrevivir. Muchas de estas se dedican a recoger desperdicios: metales, plásticos, cartones..., para venderlos a empresas recicladoras. Otros, mendigan o hacen pequeños trabajos informales. Todas estas formas de sobrevivencias han prácticamente desaparecido de su modo de vida", expresó de la Rosa.

Llamó al Gobierno a tomar en cuenta a ese sector vulnerable y a que los incluya en las medidas que adoptan las autoridades ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

La Unidad de Salud Mental que dirige el doctor Ángel Almánzar, informó que solo trabajan con pacientes que tienen trastornos mentales y están en crisis.

"Nosotros tenemos un programa hace ya dos años que interviene en las calles a dos personas por semana con trastornos mentales de acuerdo a la gravedad de las manifestaciones que presenten, se retiran de las calles y se lleva a una unidad de intervención en crisis".

Explicó que luego que Trabajo Social hace su deber y si están de alta y no se identifica a las familias, la Unidad se hace responsable de ellos.

Muchos de los indigentes que viven en las calles no cuentan con el apoyo oficial, no están contemplados en los planes actuales del Gobierno, excepto algunos casos, por lo que siguen expuestos al coronavirus y otros males de la sociedad.