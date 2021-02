Video | Se desborda la cañada de Guajimía por las lluvias registradas este viernes

La cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, se desbordó luego de las lluvias que se registraron este viernes, debido a la incidencia de una débil vaguada en territorio nacional.

En unos videos que llegaron a la redacción de Diario Libre, se observa cómo la corriente de agua contaminada arrastra toneladas de basura, que depositan los residentes del lugar, porque supuestamente el camión del ayuntamiento no pasa por la zona desde hace tiempo.

“Mira cómo nos tiene el síndico, porque no sabe hacer su trabajo y la gente tiene que venir a botar la basura a la cañada. Aquí hasta una casa se reventó, suerte que no vive nadie ahí. Si vinieran y recogieran la basura no pasara esto”, relató una persona que se logra escuchar de fondo en la filmación que muestra la situación.