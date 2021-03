Xiomaury “no cabe en la ropa” por la alegría de una nueva casa

Xiomaury Amparo Agustín está que “no cabe en la ropa” de la felicidad. La delata su amplia sonrisa dibujada en un rostro que refleja su alegría de volver a tener una casa donde continuar su hogar con su esposo y tres hijos.

Aunque no olvida las escenas que vivió al presenciar la destrucción total de su antigua casa de Arroyo Manzano, en el Distrito Nacional, por causa de un incendio el 12 de diciembre pasado y las incomodidades y penurias que pasó junto a sus hijos por quedar “sin nada”, hoy las cambia por la esperanza y seguridad de volver a convivir con los suyos en un mejor ambiente que antes.

Sus primeras palabras son de agradecimiento, primero a Dios y luego a quienes sirvieron de canal para que el Gobierno le construyera una nueva casa, como a la alcaldesa Carolina Mejía, que fue la que, motivada por la publicación de Diario Libre, asumió el caso y abrió los canales para que el Instituto Nacional de la Vivienda le construyera su casa y el Instituto de Auxilios y Viviendas la equipara.

Su familia, los vecinos que le dieron albergue y todos los que de alguna manera se sensibilizaron con su situación, están dentro de la lista de personas e instituciones que esta mujer lleva en su corazón. Sus lágrimas de dolor por haber perdido sus propiedades durante el incendio, ahora son de felicidad, que parece querer mostrar al mundo con sus repetidas palabras de agradecimiento.

“Me siento bien, gracias a Dios y a todos los que me han ayudado, a ustedes y a los que me han ayudado por aquí. Tengo mi casa gracia al Señor, me siento mejor que como estaba, en realidad no tenía antes lo mismo que tengo hoy en día, estaba triste viendo mis hijos como estaban, ahora estamos unidos gracias a Dios”.

El Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) asumió la construcción de la casa de Xiomaury y como dice su director, Carlos Bonilla, es parte del cumplimiento del rol de esa institución, llevar felicidad a familias que necesitan un techo digno como lo quiere el presidente Luis Abinader.

Expresa que para la institución que dirige es muy importante tenderle la mano a quien lo necesita y destaca que esa es razón de ser del Invi.

“Es parte de nuestro programa “Dominicana se Reconstruye”, que consiste en la reparación y mejoramiento de más de 30,000 viviendas en todo el país con una inversión de casi dos mil millones de pesos y va a generar unos 600 empleos directos y mejorará la vivienda y calidad de vida de la gente, porque vivienda es más que un espacio físico, es donde la familia comparte, donde los hijos se educan, donde se vive la vida”, dijo.