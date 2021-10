$!Ciudadanos a favor y en contra de medida que exige tarjeta de vacunación COVID-19

“Yo en lo personal me siento mejor sabiendo que la persona al lado mío está vacunada. Estoy loca por soltar esta mascarilla. Con Dios por delante en el 2022 será”, manifestó esperanzada.

“Me parecen acertadas medidas de Salud Pública. No entiendo lo del romo y creo que es un diletantismo pequeño burgués, pero estamos en pandemia, así que lo dejo pasar. Excelente medida la de condicionar acceso y disfrute de medios y espacios públicos a quienes no estén vacunados”, precisó Federico Jovine en Twitter.

Luego del anuncio sobre las nuevas disposiciones del Gobierno para frenar el avance del COVID-19 en el país, las reacciones de los usuarios en las redes sociales a favor y en contra no se hicieron esperar.

Opiniones en contra

Noemí Sánchez dijo que es muy triste la noticia, ya que obligar a muchos a vacunarse va en contra de la religión del algunos o significa convertirse en un experimento de laboratorio. “Busquen los componentes de la vacuna, están online y todos los podemos ver. Nunca se había visto que exigieran una vacuna hasta para comprar algo o para trabajar”, puntualizó.

Expresó además, que con la disposición se están pisoteando los derechos de muchos y que hay muchas personas que “están ciegas y no ven lo que está pasando”.

“Si se fijan bien las opciones son: te pones la vacuna o te quedas sin ingresos y, por lo tanto, sin comida. Lo más afectados son las personas que dependen de sus trabajos para mantenerse, ellos y a su familia. Cuando no te dan la opción de elegir, tus derechos están siendo violados porque todo el mundo debería tener la opción de tomar su propia decisión...”, argumentó Sánchez.

Otro que se manifestó contrario a la medida fue el diputado Elías Wessin, quien considera que la disposición de Salud Pública viola la Constitución. “Esa medida es inconstitucional (viola Art 42 numeral 3) sin ambages. Demuestra que vacunas son un experimento, porque quien se vacuna se supone que está inmunizado y no tiene porqué preocuparse por el que no está vacunado. Nadie está obligado a poner su cuerpo para experimentos”.

De su lado, Estefany Gutiérrez comentó que este Gobierno “lo que quiere es terminar de acabar con las personas honesta y de trabajo que están en contra de esa vacuna y a los que ahora se nos va a impedir la entrada a todos los lugares, para así terminar de joder la economía”.

“Pensé que aún había libertad en este país y que era una decisión personal el vacunarse o no ¿y, que es lo qué hay detrás de la vacuna que quieren obligarnos a tenerla?, porque no es para no contagiarse... “, refirió.

“Otro paso del Gobierno para que no se siga hablando de los impuestos, de los atracos, de los hechos delincuenciales que afectan al país y de los crímenes que han enlutado a varias familias dominicanas en los últimos días”, publicó Norman Olivo en Facebook.

Entre los que se oponen hubo algunos que llegaron a plantear manifestarse en contra en la Plaza de la Bandera.

En tanto que, Liodo García calificó la medida como una “payasada” y dijo que el Gobierno ya no encuentra qué más hacer, obligando ahora a la ciudadanía a que se pongan la vacuna contra el coronavirus en contra de su voluntad.