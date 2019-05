$!Ciudadanos alertan sobre el lanzamiento de piedras a vehículos en vías de la capital

Dos ciudadanos han denunciado que han sido golpeados con piedras mientras circulaban en sus vehículos por importantes vías de la capital.

Una joven que pidió reservar su identidad, narró a Diario Libre que recibió una pedrada mientras conducía su vehículo por el paso a desnivel de la avenida Tiradentes.

“Estaba entrando por el desnivel de la Tiradentes y cayó un peñón frente a mi carro de la nada, como iba en marcha, el peñón se metió por debajo del carro y yo me asusté y me iba a orillar, porque pensé que era algún derrumbe que podía estar sucediendo, pero me asusté y seguí, llegando a la avenida Privada con 27 de Febrero se me apagó el carro, llamé para que me fueran a buscar, pero logré encender el carro y llegué a casa”, dijo la joven.

Añadió que cuando llegó a su casa, les contó lo sucedido a sus padres y estos decidieron ir al lugar del hecho y, para su sorpresa, un vehículo se había accidentado con la misma piedra, quedando en estado defectuoso. Les contaron lo sucedido a las autoridades presentes en el lugar y se marcharon.

“Me dice papi que si quería dar una vuelta por el lugar a ver si había algún derrumbe, porque si era así había que reportarlo, pues cuando llegamos, con el mismo peñón en el mismo lugar se accidentó un vehículo y gracias a Dios a los que estaban dentro no les pasó nada, pero el carro quedó peor que el mío y cuando verificamos no había ningún derrumbe ni nada”, contó la joven.

Agregó, que el vehículo de su papá le pasó lo mismo, la misma noche, pero en otro paso a desnivel.

“Oh, pues cuando vamos saliendo del túnel de la Churchill al vehículo de papi le cayó un peñón. O sea, en dos lugares diferentes”, dijo de manera asombrada.

En ocasión anterior otro ciudadano había reportado el mismo incidente.

Denunció que salió ileso tras su vehículo ser apedreado cuando se trasladaba por la calle Carmen Mendoza de Cornielle, próximo a la Avenida 27 de Febrero, en el ensanche Quisqueya del Distrito Nacional.

“Yo iba en la 27 de Febrero y doblé en la Carmen Mendoza y de repente salió un tipo de la nada y me tiró ese peñón”, expresó el hombre que no se identificó, a través de una nota de voz que circuló en WhatsApp.