$!COE hará simulacro de un sismo de 7.4 este viernes, ¿sabes qué hacer?

Paso a paso

“En el antes está también colocar los objetos pesados o que se quiebren en estantes bajos, no colgar objetos pesados como espejos o cuadros sobre camas. Si tiene un estante o cuadro cerca de su cama le puede caer encima”, recomienda, y aclara que con los abanicos de techo lo que hay que tener pendiente es que estén bien sujetos con unos pasantes para evitar que caigan.

De los maceteros, dijo que deben eliminarse a asegurarlos bien para evitar que caigan. “Sabe que mucha gente los tiene simplemente en la viga del balcón o casa y si la tierra tiembla se van abajo”, agrega.

“Repare instalaciones eléctricas y de gas defectuosas o con escape para evitar incendios. Usted sabe que hay muchas gente que tienen una válvula del tanque de gas que dice ta’ botando pero eso no importa porque está afuera y la estufa adentro y cuando tiembla la tierra puede haber entonces un problema de movimiento e incendiarse el tanque”, dijo.

Otros consejos para el “antes” es guardar ceras, insecticidas u otros productos inflamables en gabinetes no muy altos y cerrados “para evitar su derrame” y verificar la vivienda con un experto (ingeniero civil) si ésta tiene grietas. Este servicio el COE lo ofrece de manera gratuita. También recomienda siempre tener un kit de emergencia.

En el “durante” es primordial no salir corriendo, resguardarse en un lugar seguro de la estructura donde se esté y luego hacer una evacuación adecuada y en calma.

Durante el “después” hay muchas recomendaciones para que las personas no incurran en actos que atenten contra sus vidas o les lesionen. Incluye que ya fuera de la edificación o vivienda, lo más adecuado es buscar un lugar abierto, donde no haya postes de tendido eléctrico o estructuras que puedan colapsar. No entrar al lugar del cual se salió hasta estar seguro de que no representa peligro, no caminar descalzo, hervir el agua, solo utilizar el teléfono para emergencias, no transitar en zonas costeras, no estar cerca de edificaciones que hayan resultados dañadas, ya que pueden desplomarse en cualquier momento. Importante es, tanto para las empresas como las personas, es tener un punto de encuentro previamente establecido y estar muy pendiente a posibles réplicas.