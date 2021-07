Colectivos LGBTIQ rechazan sean discriminados en Código Penal frente al Congreso Nacional

Rosalva Karina Crisostomo, directora ejecutiva de la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colestom), precisó que decidieron protestar al frente del Congreso Nacional para exigirle a los congresistas que aprueben un proyecto de Ley del Código Penal que no discrimine a los miembros de esa comunidad.

“Si no es LGTB, no es Código Penal”, vociferaban miembros del Colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer (LGTBIQ) que se apostaron este lunes en frente de la sede del Poder Legislativo para manifestar su rechazo a recientes modificaciones hechas al referido Código.

“Da pena pero esperamos que el Senado, que ahora lo va a conocer, ratifique que los LGBT tenemos derechos en la República Dominicana. Independientemente si somos homosexuales o no”, sostuvo.

Advirtió que el si el Senado aprueba “esa barbaridad, nos veremos la cara en el Tribunal Constitucional”, fundamentados en el artículo 39 de la Carta Magna sobre igualdad de derechos y el artículo 43, sobre el libre desarrollo de la persona.

También, apeló a que el Poder Ejecutivo, de no ser modificados los artículos referentes a la discriminación en el Congreso Nacional, no promulgue esa Ley para que la República Dominicana no aparezca en la lista de los países que violan los derechos humanos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.