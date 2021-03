$!Colegio Médico e Interior y Policía favorecen horario de toque de queda que inicia este miércoles

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero y el ministro de Interior y Policía (MIP), Jesús (Chu) Vásquez, favorecieron el nuevo horario del toque de queda dispuesto para evitar la propagación del COVID-19, que entra en vigencia este miércoles.

A partir de este miércoles el toque de queda comenzará a las 9:00 de la noche y concluirá a las 5:00 de la mañana, de lunes a viernes, y la libre circulación será hasta las 12:00 de la medianoche. Los sábados y domingos, el toque de queda es de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana, con libre circulación hasta las 10:00 de la noche, según dispone el decreto 133-21.

“Ya que se inició el proceso de vacunación; yo no tengo ninguna contraindicación en ese sentido. No tengo ninguna objeción en ese sentido. La pandemia ha ido bajando, los casos nuevos han ido bajando, los casos nuevos han ido bajando, vamos a ver cómo se comporta la población y los casos nuevos, pero no tenemos ninguna objeción al nuevo toque de queda”, sostuvo suero.

Mientras que Jesús Vásquez dijo que es “excelente”. “Creo que es una medida oportuna. Creo que ya han mejorado bastante los términos de la pandemia y pienso que lo que tenemos que seguir haciendo los dominicanos es seguir colaborando para que podamos seguir controlándola”, consideró.

Aseguró que la reducción de las horas de trabajo de los policías en el toque de queda permitirá que puedan incrementarse las labores de patrullaje preventivo.

La flexibilización del toque de queda ha sido un pedido recurrente por parte del sector empresarial y ciudadanos particulares que procuran mayor apertura de la economía.

Mejora el comportamiento

El comportamiento de los ciudadanos ante las autoridades que buscan hacer cumplir el toque de queda ha mejorado en relación a cuando se implementaron esas medidas dijo Jesús Vásquez.

"Sí ha mejorado. Ha habido un total entendimiento entre la Policía y los ciudadanos", dijo el funcionario al preguntarle por el comportamiento de las personas durante el toque de queda.