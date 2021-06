Colegio Médico está de acuerdo con tercera dosis de vacuna por la baja efectividad de Sinovac

El Colegio Médico Dominicano (CMD) solicitó a las autoridades protocolizar la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, tras el anuncio realizado por el Gabinete de Salud de la necesidad de un refuerzo del biológico, explicó el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero.

Suero, quien está de acuerdo con la medida, manifestó la necesidad de este refuerzo debido a la baja efectividad de Sinovac, la de mayor aplicación en el país.

“Hay que crear protocolos para la aplicación de la tercera dosis. ¿Qué significa eso? Si usted tiene una dosis de Sinovac, si la segunda va a ser de Pfizer, si usted tiene las dos dosis de Pfizer cuándo ponérsela, si a usted le dio COVID -19 y está vacunado, qué hacer con esa tercera dosis”, indicó.

Suero precisó que la aplicación de una tercera dosis debe basarse en la realidad de cada país y en el caso de República Dominicana es necesaria, debido a que muchas personas no han generado los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad, por lo cual se registran ingresos en centros de salud de pacientes vacunados.

“¿Por qué en este país algunos pacientes aún vacunados se están infectando?, porque se eligió una vacuna menos eficaz como lo es Sinovac ... hay una gran franja de la población que no está protegida, que no generó anticuerpos como en mi caso que no generé anticuerpos, que es lo que hay que utilizar, una tercera dosis de Pfizer”, explicó.