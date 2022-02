¡Renovación de visas B1B2 hasta los 48 meses de vencida!

Si su visa B1B2 es de al menos 5 años y no tiene una nota de inelegibilidad excusada, usted puede acogerse al programa de Exención de Entrevistas. Para poder hacer esto, la visa debe estar expedida en República Dominicana y ser válida por lo menos por 5 años o más. Como todo en la vida, si contesta mal una pregunta o presenta un perfil o formulario sospechoso, puede ser llamado a entrevista. Esto hay que evitarlo a toda costa tratando de satisfacer todos los requisitos necesarios para no llamar la atención de cualquier detalle de seguridad o de posible estadía larga o fuera de fecha. Si ha tenido un problema judicial, lo ideal es explicarlo lo mejor posible de una manera que el Cónsul entienda, lo mismo si ha tenido una estadía larga. Estos problemas no indican una entrevista o negación, pero sí existe a necesidad de explicar de una manera convincente lo sucedido.

El problema de los waivers de estadía ilegal

Cuando una aplicante está en los Estados Unidos y tiene estadía ilegal, siempre puede someter el waiver o permiso especial para que se le excuse esa estadía ilegal. De esta manera, cuando el aplicante venga aquí al Consulado de Estados Unidos en República Dominicana, sólo tenga que hacerse el examen médico y asistir al VAC para tomarse fotos y huellas para presentarse. Sin embargo, hay que tener bien presente que si el Cónsul encuentra cualquier otro tipo de inelegibilidad o si entiende que se necesita un proceso administrativo para poder procesar el caso, el aplicante tendrá que esperar la resolución de éstos. Si necesita un waiver, por ejemplo para una falsa representación, no vale la pena hacer el waiver o permiso especial de estadía ilegal porque tendrá que esperar la entrevista para someter el waiver que necesita. Esto así porque el primero requisito que existe para que USCIS - Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos - es que incluya el numero de caso con la fecha de cita consular. El “finding” de ese 212 (a) (6) (c) (i) es indispensable, en caso contrario, le devolverán el paquete sin procesar.