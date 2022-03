¿Qué hacer para que mi perro orine en un solo sitio?

El médico veterinario Edwin Munir Díaz, te indica qué hacer, para que tu mascota no orine en todos lados

Hola Dr. Munir:

Me encanta su columna. Vivo en un apartamento, y tengo un chihuahua de un año. Lo bajamos al jardín varias veces al día, orina un poquito en cada mata, a veces, me gustaría que orinara en un solo sitio. A pesar de esto se orina en las patas del sofá de la sala y en la alfombra. Lo castigo, incluso le he dado con periódicos y nada. Es un perrito muy inteligente pues cuando se orina se esconde.

Gracias, y espero su respuesta.

R. Cuando tu perro orina en cada sitio, lo que está haciendo es marcando su territorio. Al pasear tu perro en esos sitios, va olfateando todo y se encuentra con que otros perros han orinado en ese lugar, entonces el procede hacer lo mismo para dejar su marca e imponerse, eso lo hacen todos los machos.

Puedes confundir y agravarle más el problema de conducta cuando lo golpeas con un periódico, o peor aún, como es la creencia de muchos, el viejo y cruel sistema de estrujarle el hocico al perro en sus orina o heces.

Por ejemplo, puedes ponerlo en un lugar pequeño como un baño de visita o área de lavado, y cubrirlo con periódicos. Con el tiempo, él se acostumbrará a hacer sus necesidades en el periódico. También puedes optar por la orquiectomía, esto es la eliminación de los testículos. Con esto se reduce casi totalmente la secreción de la hormona de la testosterona a la que se le atribuyen los caracteres sexuales secundarios, como los de marcar territorio con la orina.