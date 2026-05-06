La nueva era del diagnóstico temprano para el cáncer de pulmón

La nueva herramienta permite diagnosticar, estratificar y tratar en un mismo procedimiento, que permite al paciente volver a su hogar luego de una hora del procedimiento. ( FREEPIK )

La detección temprana de cualquier tipo de cáncer puede marcar el desenlace de esta enfermedad que, gracias a los avances de la ciencia, tiene tratamientos que permiten la esperanza de vida.

Esta vez el tema torna al cáncer de pulmón, que según el doctor Sebastián Fernández-Bussy, director de Neumología Intervencionista de Mayo Clinic, ante el hallazgo de un nódulo pulmonar sospechoso requiere exactitud, oportunidad y, sobre todo, la capacidad de obtener respuestas claras sin someter al paciente a múltiples procedimientos invasivos.

En ese contexto, la broncoscopia robótica emerge como una herramienta que está transformando el abordaje diagnóstico.

Desde su aprobación por la Administración de Alimentos y Medicamentos en 2019, esta tecnología ha permitido avanzar hacia biopsias más precisas y completas, fundamentales para confirmar la presencia de un tumor e identificar sus características moleculares y definir tratamientos personalizados.

Durante un encuentro vía Zoom, el doctor Fernández-Bussy explicó que este sistema ofrece estabilidad y navegación avanzada dentro del pulmón, lo que facilita tomar múltiples muestras en diferentes áreas, incluso en ambos pulmones, durante un solo procedimiento.

"Gracias a ella se puede diagnosticar, estratificar y tratar en un mismo procedimiento el cáncer pulmonar, en caso que aplique", dijo.

La integración de herramientas como la ecografía endobronquial añade otra capa de valor: permite evaluar con precisión los ganglios linfáticos mediastínicos, pieza clave en la estadificación del cáncer. Todo esto ocurre en una sola intervención, reduciendo la necesidad de procedimientos adicionales.

A esta precisión se suma el uso de imágenes tridimensionales en tiempo real y tomografías computarizadas de haz cónico, que ayudan a confirmar la ubicación exacta del instrumento antes de realizar la biopsia. El resultado es un proceso diagnóstico más confiable, especialmente en lesiones pequeñas o de difícil acceso.

"Esta tecnología ha supuesto un verdadero avance para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón", afirma Fernández-Bussy.

Los datos respaldan ese optimismo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/bussy03-f009a567.jpg El doctor Sebastián Fernández-Bussy durante el procedimiento. (MAYO CLINIC)

En el estudio citado, el 56% de las lesiones analizadas resultaron malignas, mientras que un 21% fueron benignas.

Un 23% no permitió un diagnóstico concluyente bajo criterios estrictos, lo que refleja también el rigor de las nuevas definiciones aplicadas por sociedades científicas como la Sociedad Torácica Americana y el Colegio Americano de Médicos Torácicos.

Más allá del diagnóstico, el futuro apunta a procedimientos integrales. Las plataformas de broncoscopia robótica comienzan a combinarse con terapias endobronquiales como la ablación por campo eléctrico pulsado, una alternativa mínimamente invasiva para pacientes que no pueden someterse a cirugía o radioterapia.

En Mayo Clinic, este enfoque ya permite realizar diagnóstico, estadificación y tratamiento en un solo acto médico. La doctora Janani Reisenauer lo describe como una "vía de cirugía pulmonar con anestesia única", que reduce visitas hospitalarias, acorta los tiempos de recuperación y limita el impacto en la vida cotidiana del paciente.

El valor del tiempo

En cáncer de pulmón, el tiempo es determinante. La tasa de supervivencia a cinco años alcanza cerca del 67% cuando la enfermedad se detecta en etapas localizadas, pero cae a aproximadamente un 12% en fases metastásicas. De ahí la importancia de diagnósticos oportunos y precisos.

Con el aumento de los programas de cribado y la detección más frecuente de nódulos pulmonares, se espera una mayor demanda de tecnologías que, como la broncoscopia robótica, ofrezcan respuestas rápidas sin sacrificar la seguridad del paciente.

Este avance también pone en relieve el papel de la investigación clínica y el uso de muestras biológicas, como las impulsadas por iniciativas de biorecursos, que permiten acelerar descubrimientos y abrir nuevas rutas hacia tratamientos más efectivos.

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