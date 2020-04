$!Combinación peligrosa en carretera Mendoza

SANTO DOMINGO ESTE. El imbornal de la calle Teresita Rodríguez esquina Carretera de Mendoza hace años que no se limpia y el agua sigue acumulada junto a la basura. El peligro no son solo las alimañas que salen del lugar, sino además, las punzantes varillas que hay en el contén porque algún camión o vehículo pesado rompió la estructura de la tapa que cubría el imbornal. El agua pestilente y la basura se combinan para presentar un desagradable espectáculo a la vista de los que transitan y caminan por el lugar. Hasta ahora nadie se ha caído en el agujero, dicen vecinos, pero no descartan que en cualquier momento ocurra un accidente lamentable por la situación. Llaman a las autoridades a jugar su rol.