$!Comienzan llegar bañistas a balnearios de La Vega

Decenas de vacacionistas comenzaron a llegar a la provincia de la Vega desde las primeras horas de la tarde de este jueves, dentro del feriado de Semana Santa.



El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) clausuró once balnearios de esta provincia, porque no estaban en condiciones para recibir bañistas.



Entre los lugares que los vacacionistas no podrán utilizar aquí están la Poza de Jarabacoa, el salto de Jimenoa y Bayguate, entre otros.



Mientras tanto, están habilitados varios tramos del río Yaque del Norte, así como el balneario de la Confluencia en Jarabacoa y los balnearios de Fula, Masipedro y Acapulco en la provincia Monseñor Nouel.



En los operativos preventivos de esta Semana Santa participan además de la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, DIGESET y miembros de la Armada Dominicana.