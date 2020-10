$!¿Cómo contrarrestar la mala suerte del martes 13?

Para los latinoamericanos y los dominicanos en específico el martes 13 es de mala suerte. Y la cultura ha creado situaciones que exageran esa supuesta mala suerte.

Para los que creen en este día es preciso levantarse con el pie izquierdo, por aquello de lo siniestro, que es sinónimo de zurdo o mal intencionado.

Otros no quisieran cruzarse con un gato negro, ni pasar por debajo de una escalera. ¡Zafa! Romper un espero o derramar sal sobre la o el suelo eso da mala suerte y abrir un paraguas dentro de la casa no es mala suerte, si no está lloviendo hay quienes lo vinculan a la esterilidad.

Lo que si da buena suerte, según la gente, es tocar madera, que se vincula a la práctica cristiana de tocar la cruz de Jesús. Lanzar una pizca de sal sobre el hombro izquierdo se usa en otros países, y tirar agua por la ventana. ¿Será esta la razón por la que los dominicanos echan tanta agua los fines de semana?

Si cree que lo del 13 es un disparate, grandes edificios en el mundo no tienen el piso 13 ni colocan habitaciones con el número 13. En este caso lo que ocurre es que el piso en el elevador brinca del 12 al 14.

Muchas personas tampoco agendan actividades trascendentes para los martes ni viernes 13, como bodas y viajes. Y mucho menos tomar medidas importantes.

Quizá es por eso lo de: “Hoy es martes, ni te cases ni te embarques... ni de tu familia te apartes”.