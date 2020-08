$!¿Compras y contrataciones a través de terceros?

El jueves pasado, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se reunió con la representante del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), Inka Mittila, para articular una serie de programas y acciones con la finalidad de garantizar la transparencia institucional en las compras y contrataciones de la entidad.

Esto como parte del acompañamiento por parte de la PNUD que estaría recibiendo el Ministerio Administrativo en los procesos de compra.

Sin embargo, esta decisión se contrapone con lo estipulado en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones.

Esta aclaración la realiza el nuevo director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, el cual indicó que los procesos de compras y contrataciones, según la ley, deben ser llevados a cabo por las unidades operativas de los organismos contratantes.

“La gestión de los procedimientos de compras y contrataciones es competencia de las entidades contratantes y que su delegación a terceros no se contempla en la Ley número 340-06”, afirmó el director a través de un comunicado.

Pimentel explicó que por lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Administración Pública número 247-12, la delegación de competencia es permitida siempre que exista una habilitación previa de la ley, derecho u ordenanza que así lo establezca, lo que no ocurre en el caso de las contrataciones públicas.

En ese sentido, el doctor en derecho Rafael Dickson Morales, explicó que aunque no tiene todos los elementos para una opinión conclusiva, entiende que en cuanto a los temas de procesos de compras y contrataciones pública no hay un impedimento de un acompañamiento de expertos técnico.

“En este caso un organismo internacional especializado en realizar un ejercicio internacional de observación técnico en un proceso de licitación”, explicó el también profesor de derecho administrativo.

Dickson Morales considera que quizás en esos casos se pueda brindar un expertise de las mejores prácticas y de reforzamiento a procesos que deben estar en constante mejoras y en vía de fortalecimiento en sentido general.

“Yo creo que eso puede ser, si es bien estructurado, una muestra de participación abierta de transparencia y que a su vez garantiza y fortalece la institucionalidad o podría hacerlo” afirmó.

Explicó que esto debe ser un acompañamiento, no una delegación de funciones o de competencias estatales, porque la Ley 340-06 de Contrataciones Pública no establece, de manera expresa, una delegación con lo cual no podría realizarse.

“Un acompañamiento no es una delegación de funciones estatales, no es una delegación de competencia, siempre y cuando se haya realizado la ingeniería legal de esos contratos”, indicó.

El abogado explicó que igualmente el artículo 60 de Ley 247-12 sobre Organización Administrativa establece que para delegar estas competencias tiene que estar habilitado por una ley .

“En ese sentido, habría que analizar y revisar cual es el ámbito de aplicación de esos acuerdos, pero no puede existir una delegación de competencia expresamente'', reiteró.

Dickson Morales considera que estos acompañamientos pueden darse dentro del marco de la institucionalidad para reforzar los procesos internos de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

Otras alianzas

El año pasado, el ex alcalde del Distrito Nacional, David Collado, realizó una alianza con el PNUD para que gestionará sus procesos de compras y amplió el acuerdo para que auditarán sus obras y para que se integrarán a la direcciones con especialistas y métodos a estándares.

“Además de la alianza existente con el PNUD para que ellos gestionen los procesos de compras y contrataciones, este año hemos ampliado el acuerdo para que auditen nuestras obras y para que efectivamente se integren en nuestras direcciones con especialistas y métodos a estándares internacionales, con el fin de mejorar los procesos de aseo, planeamiento urbano, compras, recaudaciones e infraestructura”, dijo.

En ese momento había indicado que “esto convirtió nuestra gestión en un referente regional”.