“Con el apoyo del presidente voy a hacer 45 cañadas; es la oportunidad

Presa de Haina aún no definida

El director de la CAASD, Felipe Antonio Suberví Hernández, aclaró que todavía no hay nada definido en cuanto a la construcción de la presa de Haina, que según reiteró, es la solución al problema de la falta de abastecimiento de agua potable en la ciudad. Indicó que las organizaciones que se oponen a dicha obra repiten la cultura de muchos dominicanos de oponerse a todo sin investigar y aclaró que no existe un diseño definitivo de la presa y que en última instancia el que decide si se hará esa obra o se buscará otra alternativa es el presidente Luis Abinader. Aclaró que no son 5,000 las familias que serían afectadas en caso de que se concrete la obra, sino menos de 200 casas. “Cuando tenga algo más concreto, me sentaré a explicar a esos ciudadanos, pero no voy a empezar a intercambiar ideas de algo que todavía no se ha decidido si se va hacer”. Al destacar la importancia de la presa dijo que con ella se resolvería el problema del desabastecimiento de agua no solo en el Gran Santo Domingo durante 25 o 30 años, sino que también se les daría el líquido a los pobladores de Baní y hasta a los de Villa Altagracia.