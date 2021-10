$!Concentración de dióxido de azufre que llega este lunes al país no es tóxica para la población

La directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos, manifestó este lunes que no es tóxica para la población la concentración de dióxido de azufre proveniente del volcán de Cumbre Vieja de la Isla La Palma, España, que llegará a la alta atmósfera del territorio nacional este lunes.

“Esa concentración no es tóxica a la población, primero porque está a más de cinco kilómetros de altura y es una concentración que no es tan elevada, o sea que no va a ocasionar una situación de que hay que preocuparse. Ese dióxido de azufre ha recorrido más de cinco mil kilómetros para llegar hasta la atmósfera nuestra, o sea que ya está bastante diluida”, sostuvo.

Ceballos indicó que este lunes el país continúa bajo los efectos de una vaguada que tiene varios días incidiendo sobre el territorio nacional y que ayer se combinó con una onda tropical.

“Siempre detrás de las ondas tropicales viene nube de polvo del Sahara, porque esas ondas salen de África. Esa concentración de polvo del Sahara que está llegando a territorio nacional ha tenido que ver con el paso de esa onda tropical que ahora mismo su eje se encuentra sobre Haití”, sostuvo.

Explicó que junto al polvo del Sahara que llega detrás de la onda tropical se espera este lunes la presencia de concentraciones de dióxido de azufre.