$!Conciertos streaming para todos los gustos este finde

En Tiempo Libre te presentamos los conciertos que no te puedes perder durante este fin de semana y que de seguro vas a disfrutar en primera fila.

Elton John y sus amigos

No todos los días se disfruta de un concierto gratuito del renombrado cantautor británico Elton John.

Pues la cita será este domingo 29 de marzo, donde el músico Elton John presentará un concierto emitido por televisión que tratará de recaudar dinero para organizaciones benéficas que combaten el coronavirus y que contará con Alicia Keys, Billie Eilish, Mariah Carey, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong y Tim McGraw quienes actuarán de 9 a 10 p.m. hora del este (Estados Unidos) y será transmitido por Fox TV y las estaciones de radio de iHeartMedia.

Como estamos en cuarentena, cada artista, en el país que se encuentre, realizará su recital desde casa y se grabará con su propio equipo para seguir las recomendaciones de distanciamiento social impuestas por las autoridades con el fin frenar los contagios del Covid-19.

La recaudación se destinará a las organizaciones Feeding America y First Responders Children’s Foundation, cuya acción trata de entregar alimentos a las familias más desfavorecidas de EE.UU. y que se han visto afectadas por el coronavirus.

Elton John y Alicia Keys, ambos desde sus hogares frente a su piano entonarán “Rocket Man” o “If it ain’t you baby”. Billie Eilish y Mariah Carey no se quedan atrás y entre las esperadas están “Bad guy” y “Without you”.

Para los que siguen a los artistas españoles con una onda alternativa, la opción es el Cuarentena Fest, el festival de Música en Streaming para tiempos difíciles. Hoy viernes 27 a partir de las 6:00 de la tarde hora española participarán Detergente Líquido, De los Santos, José Ignacio Martorell, Betacam y Pixel de Stael.