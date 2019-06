Congreso es centro de confrontaciones por posible reforma a la Constitución

Con una cárcel móvil y miembros del Ejército Nacional y la Policía que han acordonado las distintas calles que dan acceso hasta su edificio, el Congreso Nacional ha sido el centro de lasmanifestaciones y enfrentamientos entre las dos facciones del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que han desatado una pugna ante la posibilidad de que en las próximas horas sea depositado un proyecto de modificación a la Constitución que habilitaría al presidente Danilo Medina como candidato en las elecciones del 2020.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, informó, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, que fue a instancias del ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, y del director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, que pidieron reforzar la seguridad en el Congreso Nacional debido a que grupos pretendían “tomar” la sede del Poder Legislativo.

Indicó que el pasado día 18 de junio ambos se reunieron con los jefes de los cuerpos militar y policial y que éstos le advirtieron que los organismos de seguridad del Estado tenían información de que “se pretendían apoderar del Congreso Nacional”.

“Excesivo hubiera sido si toman el Congreso”, respondió Pared Pérez, ante la pregunta de los periodistas sobre si no habían sido extremos en el refuerzo de la seguridad, que incluyó vehículos para transporte de tropas, así como camiones, grandes suministros de bombas lacrimógenas, armas largas y otros instrumentos para reprimir cualquier manifestación.

Pared Pérez insistió en que hay un “legítimo derecho” de que el presidente de la República o la tercera parte de cualquiera de las cámaras someta un proyecto de reforma constitucional, como lo indica la propia Constitución. “Si se produce uno lo que tiene es que darle curso”, apuntó.

Camacho señaló también en un turno durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados que no podía delegar la función de garantizar la seguridad de la Cámara de Diputados y que tenía “informes” sobre posible alteración del orden por parte de los legisladores que siguen al expresidente Leonel Fernández.

“A mí no me den la clase de seguridad que yo me la sé ¿y no están hablando de que van a quemar el Congreso ? Que vamos a tener que legislar en el Centro Olimpico o en otro lugar. ¿Usted quiere más irrespeto, más desconsideración y más provocación que esa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no es un juego de niños”, declaró en un tono enérgico Camacho, en respuesta a los legisladores de su propio partido y de la oposición que le pidieron ordenar el retiro de las tropas de las inmediaciones del Centro de los Héroes.

Mientras que del bando leonelista, el diputado Rubén Maldonado aseguró que la sociedad despertó “estremecida” por “los desgraciados acontecimientos” que sucedieron frente al Congreso durante la tarde del lunes, cuando varias personas resultaron heridas, entre ellas el diputado Henry Merán.

Pidió a Camacho garantizar que el fuero legislativo se mantenga y ordenar “el inmediato” desalojo de la zona del Congreso por parte de los militares.

La expectativa de que en las próximas horas sea depositado un proyecto de reforma constitucional ha generado una tensa situación en el Congreso donde se ha acordonado el perímetro de la avenida Jiménez Moya comprendido entre las calles Paul Harris y Juan de Dios Ventura Simó.