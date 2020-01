$!Consejos para evitar el desperdicio de comida y dinero

No se desanime, no es el único en desperdiciar comida y dinero. Y a diferencia de otras soluciones monetarias más ambiciosas, reducir el desperdicio de comida es relativamente simple y casi seguramente rinde. De hecho, una persona puede ahorrar 370 dólares anuales como promedio si desperdicia menos comida , de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y una familia de cuatro personas pudiera ahorrar 1.500 dólares adicionales.

¿Quién no ha sentido vergüenza cuando “purga” el refrigerador? Uno está sentenciado a enfrentar las sobras olvidadas, verduras con moho y salsa de ensaladas tan expirada que parece haber venido con el refrigerador. Pero no es así. Uno pagó dinero por todo eso y ahora tiene que botarlo.

Una limpieza del refrigerador

Planea antes de comprar

Mantener inventario de lo que hay en el refrigerador y los estantes te ayudará a comprar menos cosas que se vayan a desperdiciar. Bartholomew recomienda que antes de ir de compras, debes identificar qué productos tienes y las comidas que puedes preparar con ellos. (Papas y mantequilla? Puré de papas. No hay que comprar esos ingredientes). Entonces identifica lo que necesitas para completar el plato. (¿Te falta leche? Añádela a la lista de compras). De lo contrario, es fácil gastar más de lo necesario comprando cosas que no necesitas.

Guarda los alimentos para que duren

Use la comidad a punto de echarse a perder

Revise el refrigerador y el congelador para detectar comida al borde de la extinción, dice Lindsay-Jean Hard, autora de “Cooking with Scraps: Turn Your Peels, Cores, Rinds, and Stems into Delicious Meals”. Por supuesto, dice, la comida con moho y podrida se bota.

Pero las verduras marchitadas usualmente se pueden cocinar. O las puedes asar y guardarlas congeladas.