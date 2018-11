$!Constructora MAR: “No tenemos operaciones en Haití”

Otras reacciones

La constructora Ingeniería Estrella, otra de las empresas en la lista, aseguró a través de un comunicado que no tenía ningún caso judicial en Haití y dijo que trabajaba con normalidad. También que no había sido notificada por ninguna entidad al respecto. De su lado, Félix Bautista, propietario de varías compañías vinculadas al caso de acuerdo al cable, expresó que tenía interés en demostrar que no había habido corrupción en los trabajos ejecutados en Haití.