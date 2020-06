$!Consulado dominicano en NY advierte sobre estafas con vuelos ferry

View this post on Instagram

Desaprensivos utilizando este número de teléfono 960-136-5403 se han dedicado a la tarea de contactar a personas y solicitarle dinero, utilizando el nombre de nuestro Cónsul General Carlos Castillo y nuestra institución, para ser incluidos en nuestros vuelos ferry. Por favor le pedimos sólo contactarse con los números oficiales. Sabemos que es desesperante esta situación, pero le aseguramos que nuestro equipo sigue trabajando para ayudar a todos nuestros connacionales. . . . #consuldomny #dominicanosenny #chatbotconsulado #diplomaciadigitalrd