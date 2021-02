$!Consultan posibilidad de someter por “nominillas” en Industria y Comercio

Reacciones

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distrito Nacional, Carlos Sánchez, entiende que en cualquier institución que se presente esta situación hay que actuar, despedir esas personas y utilizar esos fondos en lo que verdaderamente espera la ciudadanía, en educación, salud y alimentación.

“Ahora... las personas que estén cumpliendo con su trabajo, que estén en la carrera administrativa, que tengan licencia médica hay que respetarla, pero todo el que tenga una botella tiene que ser sacado del Estado y esos fondos usarlos en lo que se tienen que usar”, expresó.

Mientras que el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio, dijo que el Partido de la Liberación Dominicana dejó una estructura en el Estado y que el Gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Dominicano (PRM) tiene que desbaratar esa estructura.

“De hecho hay una estructura mafiosa en el Estado y de hecho, para el gobierno solventar y resolver los grandes problemas, tiene que terminar con eso. Por eso no debe sorprender que se elimine a toda persona que no trabaje en la administración pública. Todo el que no trabaje tienen que sacarlos, sin excepción, no solo los de abajo también los de arriba, porque hay muchos asesores que no se sabe qué hacen y eso tiene que acabar”, indicó Rodríguez Restituyo.

En los últimos meses decenas de personas han protestado frente al MICM, exigiendo que les paguen los beneficios que alegan les corresponden, luego de ser sacados de las nóminas ocultas descubiertas por la administración.