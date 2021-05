$!¿Contempla la Ley de Tránsito el uso obligatorio de botiquín y extintor?

El diputado Tobías Crespo, propulsor de la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, y el consultor de la referida norma, Dary Terrero, coincidieron al decir que esta disposición no está contemplada en la ley.

El legislador manifestó que, como el Intrant no ha iniciado esa Inspección, los agentes de la Digesett no pueden fiscalizar a los conductores cuando no se cumpla con algún aspecto de ese proceso, por consiguiente “esas multas quedan en la ilegalidad”.

¿Qué puede hacer el ciudadano tras ser multado?

En caso de que el ciudadano entienda que se vio perjudicado, Terrero manifestó a Diario Libre que este puede acudir al Tribunal Superior Administrativo para solicitar una sanción para la institución o el miembro de la Digesett.

“El agente se expone a recibir una sanción por un uso inadecuado de la ley y la fuerza”, indicó.

Tobías Crespo señaló que la ley establece que la Digesett debe colocar la multa en su plataforma en 24 horas y se le otorga al ciudadano un plazo de 30 días para que pague de forma voluntaria la multa.

“Si ese infractor no quiere pagar, entonces, deja que pasen los treinta días para que salga de la administración (TSA) y entre a la judicialización (Juzgado de Paz o en el Tribunal Especial de Tránsito)”.

Aclaró que en caso de que el ciudadano no acepte la violación no hay sanción o multa “hasta que un tribunal decida. "Él (ciudadano) puede alegar que el Intrant no ha iniciado la inspección y por ende la Digesett no puede imponer una infracción”, indicó.

Agregó que si el ciudadano impugna, el agente tiene que probarle al tribunal que la persona violó alguna disposición o norma.

“Esta ley es muy garantista y no es como se ve en el video que, porque él es agente, puede poner multas”, añadió.