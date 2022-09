IQOS, dispositivo de tabaco calentado distinto al cigarrillo electrónico

Desde que IQOS, dispositivo que calienta el tabaco en lugar de quemarlo, entró en el mercado dominicano, muchos adultos fumadores han expresado la duda una y otra vez ¿Es IQOS un vapeador? la respuesta es no, IQOS no es un vapeador. Cabe resaltar que ambos productos son una mejor alternativa que continuar fumando ya que son libres de humo. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre IQOS y los vapeadores o cigarrillos electrónicos? A continuación, las más importantes:

Hablemos de tabaco: IQOS es un dispositivo que utiliza electrónica sofisticada para calentar unidades de tabaco especialmente preparado y mezclado llamadas Heets. El dispositivo calienta el tabaco lo suficiente como para liberar un vapor que contiene nicotina, pero sin quemarse. El calentamiento preciso de estas unidades funciona para entregar verdadero sabor a tabaco sin quemarlo, evitando así la presencia de humo, que es la principal causa de daño. Los Heets no están libres de riesgo, ya que contienen nicotina, que es adictiva. Por otro lado, los vapeadores o cigarrillos electrónicos no utilizan tabaco real. En su lugar, utilizan diferentes líquidos disponibles en una amplia variedad de sabores, los cuales pueden contener o no nicotina.

Experiencia similar al ritual: IQOS entrega una experiencia muy similar al ritual de fumar cigarrillo tradicional, pero en esta ocasión a través de un sistema de tabaco calentado. La aspiración es parecida a la realizada cuando se fuma, pero la ausencia del humo cambia completamente la experiencia. Esto se debe a que se aspira por medio de un filtro idéntico al tradicional, a diferencia de un vapeador en donde la aspiración se da a través de una boquilla plástica o metálica. En ambos casos, la ausencia de humo representa una reducción de la exposición a tóxicos.

IQOS en República Dominicana: Se estima que en cuatro años dentro del mercado local, se han dejado de encender alrededor de 80 millones de cigarrillos en República Dominicana con el uso de este dispositivo de tabaco calentado. IQOS es una pieza fundamental en la visión de Philip Morris International de reemplazar los cigarrillos tradicionales con productos libres de humo y República Dominicana, con más de 23 mil usuarios, tiene una oportunidad real de convertirse en una de las primeras naciones en lograrlo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/16/un-raton-de-computadora-sobre-una-mesa-875b41a4.jpg IQOS calienta el tabaco en lugar de quemarlo convirtiendose en la mejor alternativa para los fumadores de cigarrillo convencional. (FUENTE EXTERNA)

IQOS ya está presente en 70 países con alrededor de 20 millones de fumadores que han elegido esta que continuar fumando cigarrillos tradicionales.

¿Qué dice la ciencia?: Estudios (pmiscience.com) han demostrado que lo más dañino al fumar no es la nicotina, sino la combustión de estos componentes del cigarrillo a temperaturas elevadas. Al no quemar el tabaco, IQOS elimina el humo reduciendo, en promedio, de 90 a 95%, la exposición a sustancias tóxicas. IQOS no es un producto libre de riesgo, ya que contiene nicotina, que es altamente adictiva.

Los estudios clínicos hasta la fecha confirman los resultados prometedores de los estudios de laboratorio de Philip Morris (Short-term effects of switching (pmiscience.com). Uno sobre efectos de IQOS en corto plazo muestra que fumadores adultos que cambiaron completamente a IQOS durante dos estudios clínicos de una semana y dos de tres meses redujeron significativamente su exposición a tóxicos. Estas reducciones en la exposición se acercaron a las observadas en personas que dejaron de fumar y no consumieron tabaco ni nicotina durante la duración de los estudios.

Sin humo y sin cenizas: IQOS evita el humo, las cenizas y, lo más importante, reduce significativamente la emisión de sustancias tóxicas que normalmente están presentes en el humo del cigarrillo. IQOS no es una fuente de humo de segunda mano y, según estudios de calidad del aire, su uso no afecta negativamente la calidad del aire interior. Además, el usuario de IQOS no tendrá olor en la ropa, manos o pelo; pues el dispositivo no produce humo, sino un aerosol que impide que el olor a tabaco se quede presente.