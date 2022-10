La tecnología financiera y las ventajas de aprovechar los beneficios de las tarjetas de crédito y débito

Cada vez más, millones de personas nos vemos inmersos en distintas actividades en línea. Acciones que anteriormente sólo eran posibles de manera presencial, hoy en día más que por interés, por requisito, son realizadas de manera digital, y lo mismo sucede para el manejo de las finanzas y las transacciones comerciales. Sin embargo, muchas veces desconocemos cuáles métodos y productos podemos utilizar para sacar el mayor provecho a esta tendencia. Conocer este valor agregado nos permite tomar mejores decisiones, utilizar de manera eficiente los recursos que tenemos disponibles, y maximizar nuestras posibilidades.

Desde su creación hace más de 25 años atrás, el internet ha venido incrementando su penetración con más de 7 billones de usuarios a nivel mundial. El New Payments Index 2022 de Mastercard, revela que el futuro de la industria de pagos ha llegado y que en Latinoamérica somos usuarios activos de métodos digitales. En la Republica Dominicana 85% de la población con acceso a esta tecnología ha utilizado al menos un método de pago emergente para satisfacer sus necesidades financieras cotidianas. La velocidad y la conveniencia son factores tan determinantes como la seguridad. No es menos cierto que los usuarios priorizan la seguridad a la hora de decidir qué método de pago utilizar, no obstante, están abiertos a las tecnologías emergentes que permiten mayor rapidez como la tecnología biométrica.

Esta tendencia puede ser observada en el alto número de personas que están usando medios de pagos digitales para la realización de las transacciones bancarias mediante la red. Y es aquí donde la tecnología financiera juega un papel fundamental.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/20/texto-cifra1-114b086c.jpg

Seguridad

Ciertamente, las transacciones bancarias requieren al usuario el poder contar con la seguridad requerida para cuidar sus datos personales y financieros en línea. Esto quiere decir, que contar con un sistema que funcione por y para nosotros, mejora nuestra calidad de vida al reducir nuestras preocupaciones y otorgarnos más tiempo y tranquilidad.

Estilo de vida

Aunque parezca extraño, hoy día podemos ver como no todo se paga con dinero. El acceso a lugares específicos se hace posible en muchas ocasiones gracias únicamente a accesos e invitaciones especiales. En el mundo en el cual nos encontramos, las tarjetas se convierten en un poder y una vía de acceso a caminos antes no comprendidos o esperados por pasadas generaciones donde se realizaban incontables transacciones. Estos accesos guardan un valor mucho más alto que su costo inicial. Es por tal razón que actualmente tener una tarjeta ya sea de débito o crédito, es un aliado para vivir la vida que deseamos en el momento presente sin tener que postergar hacia un futuro muy lejano.

Diferir pagos

Cuando pensamos en modernidad, siendo sinceros a veces nos cuesta vernos como un mercado con tanto acceso como otros. Sin embargo, es importante conocer que en el mercado dominicano productos financieros de tarjetas de crédito que nos permiten comprar artículos sin pagar su totalidad, sino a cuotas directamente con la institución bancaria. Opciones como el Buy Now Pay Later (BNPL) es un método de pago con financiación a corto plazo de compras tanto físicas como digitales y realizar el/los pago(s) sin intereses.

Movilizaciones en distintas monedas

Resulta de extremo provecho el poder realizar gracias a la utilización de tarjetas de crédito o de débito, transacciones con monedas convencionales. Así mismo, es importante conocer que ya existen además productos financieros que permiten realizar transacciones con monedas digitales o criptomonedas, de manera segura, confiable y en tiempo real. Cuando este tipo de productos pertenece a marcas mundialmente reconocidas, nos permite tener acceso desde una amplia red de lugares donde se encuentre presente.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/20/texto-cifra2-d76abee4.jpg

Ofertas

Este tipo de estrategias es muy utilizado por aquellas marcas que han logrado entender a su tipo de público y que crean y modifican sus productos para ajustarlos a sus necesidades. Esto para el usuario representa una ganancia al encontrar en el mercado respuesta a sus intereses. Marcas reconocidas a nivel mundial, como es el caso de Mastercard, permiten a los usuarios que utilizan sus tarjetas de crédito o débito como método de pago, recibir en comercios específicos, ofreciendo en la República Dominicana promociones como reducciones en el costo de las recargas en línea de Claro, en las compras en Krispy Creme, y en las compras en Papa Johns; contando el sitio web Caribbean Mastercard, que desglosa los beneficios para el mercado dominicano. Ciertamente, esta generación de alianzas ha permitido ensanchar los beneficios que reciben los consumidores, quienes ahora son más informados y exigentes, prefiriendo a aquellas marcas que les permitan obtener mayores beneficios por su lealtad y preferencia.

Transacciones sin contacto

Otro de los beneficios que nos permite disfrutar el realizar pagos mediante el uso de tarjetas de crédito o débito, son los pagos sin contacto. Este acto cobra cada vez más relevancia en el actual contexto de postpandemia, donde necesitamos mantenernos conectados a la distancia para cuidarnos, evitando los inconvenientes sanitarios que el efectivo conlleva.

Protección de precios y seguro para las compras

Gastar con tranquilidad es una de las nuevas ventajas de ciertas tarjetas de crédito y débito en el mercado dominicano que ofrecen protección de precios en estos sitios de comercio electrónico, recibiendo reembolsos por la diferencia de precio de cualquier producto comprado si es encontrado a un precio inferior en algún otro lugar. Y adicional, la protección de compras con entrega, que permite proteger las compras desde el momento en que se realiza la compra en línea hasta que llega la mercancía a la puerta de nuestra casa, cubriéndolas en caso de daño o de la no entrega de los productos durante el proceso de envío.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/20/texto-destacado-8ecb8e5f.jpg

Personalización

Algunos productos financieros ofrecen un valor agregado a las personas, empresas, y los gobiernos porque proveen data para la toma de decisiones críticas, lo cual termina convirtiéndose en productos y servicios más adecuados al cliente y cómo se comporta.

Mastercard está trayendo más comerciantes al redil al proporcionar soluciones que hacen que la aceptación de las tarjetas sea más rápida y segura. Esto permite a las Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) aceptar pagos digitales y ofrecer otros servicios digitales que aceleran la inclusión financiera para la comunidad.

Inclusión Financiera

La inclusión financiera ayuda no solo a mejorar el acceso a los bienes y servicios financieros disponibles, sino además a fomentar el desarrollo social, reducir las desigualdades y potencializar el acceso a las oportunidades. Conocer y aprovechar estas oportunidades nos hace parte de esta nueva manera de vivir, y con ello más enfocados en disfrutar en lo que realmente es importante para nosotros.

Acercarte a una institución financiera para conocer cuáles son tus opciones y aprovecha los beneficios que te ofrece actualmente la banca dominicana, puede ser tu mejor opción hacia un camino de mayores libertades para ti y los tuyos.