Ahorro: Una base importante para construir tu crédito y alcanzar metas

Existe una frase bíblica que dice “No solo del pan vive el hombre”. Si hiciéramos una interpretación financiera de la misma, podemos decir que no solo de tarjetas o préstamos se crea historial crediticio. El ahorro también es una parte fundamental de nuestro crédito, principalmente cuando estamos iniciando nuestro recorrido en el mundo financiero.

Tu historial crediticio es tu carta de presentación ante una entidad bancaria a la hora de solicitar un financiamiento, y por eso es importante contar con productos financieros para ir acumulando información para que los bancos puedan ver tu manejo con tus finanzas, y poder decidir con mayor facilidad si es conveniente la aprobación de un financiamiento, en caso de solicitarlo.

Contar con una cuenta de ahorro con flujo de dinero constante es uno de tus mejores soportes para que la entidad financiera pueda validar que posees entradas de dinero, a esto se refiere el concepto de liquidez. Esta liquidez es lo que te permite afrontar tus compromisos en el corto plazo, como pagar tu tarjeta de crédito, pagar los préstamos, las facturas, etc. Tus ingresos no pueden estar totalmente comprometidos, ya que esto significa que no cuentas con liquidez suficiente.

Una cuenta de ahorro con dinero es una señal de que cuentas con capital disponible para resolver cualquier situación que se te presente con algún instrumento de crédito que tengas, esto es solvencia. Dentro de esta solvencia, podemos encontrar tanto los ahorros, como el fondo de emergencia. Si no conoces este último, el fondo de emergencia es conocido comúnmente como “el clavo”, y es el dinero que tenemos destinado para cualquier situación urgente que surja, es decir, es un dinero que guardamos para poder dar respuesta a este tipo de situaciones, sin afectar nuestros ahorros regulares.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/27/una-mujer-con-una-laptop-d361d471.jpg La planificación y disciplina son las claves principales para alcanzar tus objetivos financieros. (FUENTE EXTERNA)

En cualquier momento puedes tener una situación de salud, se te puede dañar la batería del vehículo, surgir una emergencia en la casa. En fin, en el día a día se pueden presentar situaciones que impacten tu bienestar financiero si no estás preparado para enfrentarlas, por ende, es necesario contar con un fondo disponible para no tener que disponer de tus ahorros o recurrir a un financiamiento.

Para muchos de nosotros el concepto inicial del ahorro está asociado a guardar una parte de nuestro salario mensual, usualmente entre un 10% y un 20%, acorde a las posibilidades de cada quien. Sin embargo, pocas veces ponemos en práctica establecer metas de ahorro y fundamentar nuestro ahorro periódico en base a esta meta. Esta idea es muy similar al “ponerle nombre al ahorro” que siempre escuchamos, ya que estarías ahorrando en base a un objetivo “con nombre y apellido”. Esto te permite planificarte en el tiempo para lograr lo que te propones. Herramientas que te ayudarán a planear tus metas son las calculadoras de ahorros disponible en la comunidad finanzasresponsables.bhd.com.do del Banco BHD.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/27/texto-apoyo-bhd-uno-9de5a769.jpg

Ten presente que esta meta debe ser realista. Establecer una meta fuera de tu alcance solo impactará negativamente tus planes, ya que deben ser planes alcanzables que te motiven a continuar. No tener motivación hará que no te aferres a ellos.

Tu meta puede ser comprar un regalo, un viaje soñado, adquirir un vehículo o comprarte tu casa. No importa cuál sea, muchos de estos planes son casi imposibles de llevar a cabo sin un ahorro a lo largo del tiempo. Si nos enfocamos en compras grandes como un vehículo o un inmueble, los financiamientos no son del 100%. Por tanto, necesitas contar con ahorros suficientes para aportar al préstamo, que te quede una parte, y no te descapitalices completamente.

A medida que nuestra situación financiera va cambiando, nuestro ahorro también debe adaptarse a esta nueva realidad. La disciplina del ahorro es una herramienta esencial en el desarrollo de unas finanzas saludables, por eso es crítico crear este hábito desde que iniciamos a percibir un ingreso, para así poder planificar lo que quieras lograr con tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/27/texto-apoyo-bhd-7a68e772.jpg

Recuerda, planificar es clave en tus finanzas. La planificación financiera va muy de la mano con tu plan de vida. Tomar el control de tus finanzas te permitirá vivir más tranquilo y con una perspectiva estable. Ahí radica la importancia de alinear tus metas en la vida con metas financieras, tanto en el corto, como en el largo plazo.