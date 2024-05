Santo Domingo Motors se convierte en "Great Place to Work"

En el competitivo universo empresarial dominicano, destacar como un lugar de trabajo excepcional no es tarea fácil. Sin embargo, Santo Domingo Motors (SDM) ha logrado precisamente eso al recibir el reconocimiento de Great Place to Work (GPTW), una distinción que resalta no solo la calidad de su entorno laboral, sino también su compromiso con el bienestar y el desarrollo de sus colaboradores.

Los criterios de evaluación de GPTW resaltaron varios aspectos distintivos de Santo Domingo Motors. En primer lugar, se destacó la integridad y ética con la que los líderes dirigen el negocio, creando un ambiente donde la equidad y el respeto son pilares fundamentales. La diversidad e inclusión también fueron aspectos resaltantes, mostrando un compromiso genuino con la igualdad de oportunidades. De hecho, en el 2023 la empresa recibió formalmente la certificación Igualando RD que otorgan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de la Mujer.

Es satisfactorio que tengamos una cultura de inclusión. Las mujeres tenemos un rol importante en un sector que suele ser muy masculino. Además de eso, aquí en Santo Domingo Motors, hay programas de reconocimiento que celebran los logros de los colaboradores, se fomenta del crecimiento interno y se promueve de un ambiente de trabajo en equipo, relata Paola Soto empleada del área de Comunicaciones y Sostenibilidad.

Durante su trayectoria, de nada más y nada menos que cien años, la empresa ha puesto el bienestar y los méritos por delante. La novedad en los últimos años radica en que hizo de sus prácticas —ya enraizadas— un programa articulado, orquestado y que se nutre de avances en materia laboral.

Nos mantenemos conectados a las tendencias de mercado, de la mano de socios estratégicos claves y actualizándonos constantemente sobre el futuro del mundo laboral y tendencias de talento, explica Victoria Contreras, de Gestión Humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/-e5a0912_3.jpg Jornada de voluntariado - Deja tu huella Ámbar (SANTO DOMINGO MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/-e5a1005_3.jpg Jornada de voluntariado - Deja tu huella Ámbar (SANTO DOMINGO MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/-e5a1082_3.jpg Jornada de voluntariado - Deja tu huella Ámbar (SANTO DOMINGO MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/30/-e5a0957_3.jpg Jornada de voluntariado - Deja tu huella Ámbar (SANTO DOMINGO MOTORS)

Todo esto toma forma en una pieza: su programa anual de bienestar. En él se entrelazan los beneficios en profesional, salud emocional, salud física, familia, finanzas personales y responsabilidad social.

Great Place to Work nos ha reconocido por el trato equitativo con nuestros colaboradores, el orgullo de los colaboradores en su trabajo y en su contribución a la sociedad, la implementación de programas de bienestar, compromiso con la responsabilidad ambiental, incluso por el ambiente de bienvenida para nuestra gente de nuevo ingreso, explicó Contreras.

Agrega que: "La esencia de Santo Domingo Motors se refleja en nuestro compromiso con la movilidad y el progreso de las personas. Esta visión se extiende al ámbito interno, donde la empresa se esfuerza por ser un lugar donde los colaboradores puedan crecer y prosperar. El bienestar de los empleados no es solo una política corporativa, sino una parte integral de la cultura de la empresa, en línea con su objetivo de ser la mejor experiencia en el sector automotriz."

Balance entre la vida personal y el trabajo

El equilibrio entre las responsabilidades laborales, las responsabilidades personales y las actividades de esparcimiento se hace cada vez más difícil.Estudios globales, como el realizado por el Workforce Institute de UKG, han identificado que 71% de los trabajadores consideran que el estrés del trabajo ha tenido un impacto negativo sobre vida familiar, 64% considera que así ha sido sobre su bienestar general y 62% sobre sus relaciones interpersonales.

Es un lugar que incentiva al crecimiento, a la estabilidad y el equilibrio entre vida laboraly personal. Por ejemplo, la empresa no exige horas extras y muchas veces no es opción tomarlas para que nos concentremos en tener una vida personal feliz y no estar cansados del trabajo, expresa Rubelis Cruz, colaboradora de la empresa.

En ese sentido, la realidad de esta empresa dominicana está más cerca de lo que busca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su indicador promedio es que en los países que la integran hay 15 horas que los trabajadores dedican al cuidado personal y al ocio. Italia es la que lleva la delantera con 16 horas, es decir, cuentan con 69% de su tiempo para su beneficio personal.

Mejora constante

La compañía implementa un estudio de clima organizacional todos los años, y en adición cada actividad del programa de bienestar concluye con una encuesta de satisfacción. De esa manera se obtienen indicadores constantemente para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

"Tenemos foros de liderazgo donde se revisan los indicadores de personas, y es una prioridad organizacional las conversaciones sobre talento, desarrollo, y fidelización y siempre se toma en cuenta el factor humano en las decisiones del negocio", amplía Maricela Suárez, directora de Gestión Humana.

Adicionalmente, es posible conocer las impresiones y las necesidades de los colaboradores por medio de canales internos de comunicación, buzones de sugerencias y portales digitales para los fines.

Suárez explica que, posteriormente, se procede a una evaluación y priorización de las propuestas en función de su viabilidad y su alineación con los objetivos de la empresa.

"Se busca involucrar a los colaboradores en el proceso para garantizar que sus voces sean escuchadas y sus necesidades sean consideradas", agrega Suárez, de Gestión Humana.

Ese diálogo se seguirá fortaleciendo a lo interno de Santo Domingo Motors, que ha entrado en la lista Great Place to Work reafirmando su compromiso de seguir dando un lugar acogedor y de bienestar a sus trabajadores.

Así lo explica su presidente, Aníbal Rodríguez: "Nos sentimos orgullosos y honrados por el reconocimiento. Pero el compromiso no termina allí, se renueva cada año para que seamos un equipo donde la inclusión, los méritos y el crecimiento profesional cobren valor de la mejor forma posible".