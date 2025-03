Corales Puntacana Championship 2025: un torneo que trasciende el deporte

En el mes de abril Punta Cana se prepara para recibir el Corales Puntacana Championship, torneo del PGA Tour, y el cual reunirá a miles de fanáticos y consolidará a la nación como un destino de golf de clase mundial. Más que un torneo, es un símbolo de progreso, impulsando el turismo, dinamizando la economía local y dejando una huella en la comunidad. Con cada edición, este evento reafirma que la República Dominicana no solo recibe a los grandes del golf, sino que se posiciona como un referente global en hospitalidad y desarrollo sostenible.

Un motor de crecimiento para el turismo y la economía

Desde su inclusión en el calendario del PGA Tour en 2018, el Corales Puntacana Championship ha atraído a Punta Cana 103,466 espectadores, de los cuales un 15% han sido extranjeros. Este dinamismo contribuye a incrementar la ocupación hotelera anual en un 2%, reflejando un impacto económico significativo en la industria turística local.

En consecuencia, restaurantes, tiendas, transporte y otras industrias locales experimentan un crecimiento notable en la demanda durante los días del evento.

Visibilidad internacional: Punta Cana en la mira del mundo

El Corales Puntacana Championship se ha consolidado como un evento que genera beneficios a la economía local, a la vez que posiciona a la República Dominicana como un destino de golf de clase mundial.

Gracias a la excelente campaña de marketing, la edición del año 2023 recibió el premio a la "Mejor Iniciativa de Marketing" en los premios del PGA Tours compitiendo con 54 torneos. En adición, el Corales Puntacana Championship PGA TourEvent fue reconocido como The Best of DR en la categoría International Golf Tournament por la Revista Mercado.

Estos premios reflejan el resultado del trabajo de un equipo de más de 300 personas y 600 voluntarios cuya labor de organización y mantenimiento hace posible un evento de esta magnitud que pone en alto la capacidad local para crear iniciativas con impacto global.

En la edición del 2024, el evento obtuvo más de 7.1 mil millones de impresiones a través de canales digitales, impactando en América del Norte y Europa. Dicho alcance incluyó la transmisión del torneo en 153 países y en 28 idiomas, lo cual asegura que la imagen de Punta Cana y la República Dominicana llegue a una audiencia global. Adicionalmente, el Ministerio de Turismo colabora en la promoción del evento a través de sus oficinas de promoción internacional.

Esta visibilidad fortalece la oferta local y posiciona al país como un referente del turismo de golf en la región, atrayendo más eventos de clase mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/07/jorge-allocco-photography-91-3b3bce93.jpg Frank Rainieri, Billy Horschel y Frank Elías Rainieri

Corales Golf Course: un diseño de clase mundial

El Corales Golf Course, diseñado por Tom Fazio, ha sido construido bajo los más altos estándares internacionales, lo cual ha permitido albergar un evento de la magnitud del PGA Tour.

Además, el campo cuenta con 18 hoyos espectaculares localizados entre arrecifes de coral y el mar Caribe, creando un entorno desafiante y emocionante para los jugadores. Con seis hoyos frente al mar y los retos del famoso "Codo del Diablo", este campo ofrece una experiencia inigualable en el mundo del golf en el Caribe. Esto respaldado por USA Today quien ha catalogado el campo Corales como uno de los mejores campos de golf del Caribe.

Más que un torneo: transformando vidas a través del golf

El Corales Puntacana Championship también genera un impacto en la comunidad mediante la promoción del golf en la República Dominicana a través de clínicas deportivas con jóvenes del Politécnico Ann y Ted Kheel en la comunidad de Verón. Inspirando a nuevas generaciones a conocer y practicar este deporte.

En adición, los jugadores de golf Josh Creel y Fabián Gómez han visitado el Centro de Diversidad Infantil (CEDI) junto con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Mientras, Greg Chalmers, David Hearn y Ted Potter han visitado el Centro de Lucha contra la Ceguera Dr. Zato como forma de conectar a las comunidades con estas figuras del deporte.

Además, como parte del compromiso social del evento, las ganancias del torneo benefician a diversos programas de la Fundación Puntacana, los cuales incluyen:

La restauración de corales marinos

marinos El Centro de Innovación Marino

El Centro de la Diversidad Infantil (CEDI)

El Centro Pediátrico Oscar de la Renta

El Centro de Lucha Contra la Ceguera Dr. Zato

En 2024, el torneo destinó USD$225,000 a estos proyectos, reforzando el compromiso con el bienestar de la comunidad local.

Cuidando el paraíso: un evento comprometido con la sostenibilidad

La sostenibilidad es parte intrínseca del diseño del Corales Golf Course. Utilizando grama Paspalum, resistente a la salinidad y con menor requerimiento de fertilizantes, se reduce el impacto ambiental del mantenimiento del campo. Además, el uso de agua reciclada y desalinizada, así como la implementación de estaciones de reciclaje, refuerzan el compromiso ecológico del evento.

Durante el evento, se reduce el uso de plásticos a través del uso de botellas reciclables. Y destaca el uso de Lombricompost, un fertilizante orgánico producido por la Fundación Grupo Puntacana a partir de residuos de alimentos y jardinería, cerrando el ciclo de sostenibilidad en el entorno.

Estas estrategias permiten extender las fronteras de las posibilidades, creando entornos amigables al medio ambiente.

El Corales Championship 2025 más que una competencia de golf es una plataforma que proyecta a la República Dominicana al mundo, impulsa el desarrollo económico y fomenta el compromiso social y ambiental. Un torneo que trasciende el deporte y sigue elevando el prestigio del país en el escenario internacional.