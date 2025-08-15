Claro celebra su 95.º aniversario con un aumento gratuito de velocidad en Internet en Fibra Óptica

En el marco de la celebración de su 95.º aniversario, Claro Dominicana aumenta por tercer año consecutivo y de manera automática la velocidad de Internet en Fibra Óptica a más de 550 mil hogares y negocios en todo el territorio nacional, cumpliendo con su misión de brindar la mejor experiencia de servicio de conectividad a sus clientes.

La empresa líder en el sector de las telecomunicaciones de la República Dominicana anunció que, sin costo adicional y de manera progresiva, sus clientes con Fibra Óptica disfrutarán a partir del 11 de agosto de una navegación mucho más rápida, fluida y estable, que también les permitirá conectar aún más dispositivos simultáneamente, garantizando una calidad superior de video y sonido, ideal para potencializar actividades como teletrabajo, educación virtual, transmisiones en vivo, videojuegos, entre otros.

Gracias a este MEGA regalo, ningún cliente de Claro en Fibra Óptica navegará por debajo de 50 megas de velocidad de bajada y 25 Mbps de subida, y tendrán la posibilidad de navegar a velocidades máximas de 400 Mbps de bajada y 200 Mbps de subida, una propuesta sin comparación en el mercado.

Histórico de aumento de velocidad sin costo a clientes en Fibra Óptica de Claro Dominicana 2023 - 2025

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/opcion-2-cc7ab7dc.png

Para ilustrar cómo estas iniciativas han transformado la experiencia de sus clientes, el siguiente cuadro presenta una evolución significativa durante los últimos tres años, evidenciando el impacto concreto de los aumentos y reflejando el compromiso sostenido de Claro Dominicano con brindar la mejor experiencia a sus clientes.

Fibra Óptica de Claro, la sexta mejor velocidad de Latinoamérica

Al finalizar el proceso de incremento el 15 de diciembre, la velocidad promedio de los clientes de Fibra Óptica de Claro ascenderá a 160 Mbps, frente al promedio nacional de 46 Mbps, lo que posiciona a Claro (si lo comparamos como país) en el sexto lugar del Top 10 de países con las velocidades más rápidas de Latinoamérica y el Caribe, según el Speedtest Global Index - Latinoamérica y Caribe.

El vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas, Omar Acosta, explicó que Claro Dominicana seguirá transformando la realidad de la conectividad del país mediante el revolucionario plan de migración automático y progresivo de todos sus clientes de Fibra Óptica a mayores velocidades, iniciado en julio del 2023, situándolos como los mejores conectados del país al disponer de la red de telecomunicaciones #1 de Latinoamérica y el Caribe.

Asimismo, el ejecutivo indicó que este aumento de velocidad también beneficiará a los nuevos clientes, quienes recibirán más megas a menor precio. Para tales fines, Claro Dominicana mejoró su propuesta de valor, por una nueva cartera de planes más completa y flexible. Esta mejora está respaldada por una de las infraestructuras tecnológicas más avanzadas de la región, reconocida como la mejor red de Internet Fijo, la más rápida, la más valorada por los clientes y con la mejor experiencia de gaming, confirmado por Speedtest.

Los clientes de Claro Dominicana pueden conocer las fechas en que se hará efectivo el aumento de velocidad, así como las nuevas zonas que ya cuentan con Fibra Óptica y los nuevos planes de internet disponibles con mayores velocidades por menor precio, al visitar www.claro.com.do o llamar al Centro de Atención telefónico al 809. 220.1111. Ciertas restricciones aplican.