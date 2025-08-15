Ualett celebra 7 años de crecimiento e impulsa nuevas oportunidades laborales en RD

Ualett, la fintech dominicana que ofrece soluciones financieras a trabajadores independientes, celebra su séptimo aniversario con importantes hitos de crecimiento, innovación e impacto. Fundada por talento local y operando en el mercado estadounidense, Ualett ha consolidado su modelo de negocio con una estructura enfocada en el desarrollo y generación de empleo en República Dominicana, donde hoy se concentra la mayoría de su equipo. La empresa permite a conductores de plataformas de domicilios y transporte, entre otros trabajadores independientes, acceder a adelantos de efectivo de forma rápida y sin necesidad de historial crediticio, utilizando tecnología que verifica ingresos en tiempo real y prioriza la inclusión financiera.

Fundada en 2018, por un grupo de emprendedores dominicanos con una vocación clara de atender las necesidades de una comunidad históricamente no servida, Ualett ha transformado el acceso a liquidez rápida y flexible para miles de trabajadores de la economía gig. Su éxito no solo se refleja en los resultados alcanzados en Estados Unidos, sino también en su compromiso con el talento dominicano, pieza clave en su operación y crecimiento.

"Desde el área de Recursos Humanos, creemos firmemente que el talento local puede impulsar una empresa con impacto internacional. En Ualett, nuestro compromiso ha sido crear un entorno que no solo ofrece oportunidades laborales, sino que también impulsa el crecimiento profesional de cada colaborador. Apostamos por el desarrollo del talento dominicano como base para construir el futuro de la tecnología financiera," cuenta Noelia De Jesús, Gerente de Recursos Humanos de Ualett.

Este crecimiento sostenido refleja no solo el éxito del modelo de negocio de Ualett, sino también su visión a largo plazo: construir una empresa fintech sólida desde el Caribe para el mundo.

"En estos siete años, hemos visto cómo nuestra apuesta por el talento dominicano ha rendido frutos reales. Más allá del crecimiento de la empresa, lo que más nos enorgullece es haber construido una cultura organizacional donde las personas pueden crecer, asumir nuevos retos y desarrollar carreras sostenibles en tecnología y servicios financieros," comentó Noelia De Jesús, Gerente de Recursos Humanos de Ualett.

La mejor forma de aplicar a una de las vacantes disponibles es enviando su currículum al correo reclutamiento@ualett.com o contactándonos por WhatsApp al +1 (849) 456-7274.

Sobre Ualett

Ualett ofrece liquidez rápida y flexible a trabajadores de la economía gig a través de adelantos en efectivo, sin depender de préstamos tradicionales ni revisiones de crédito. Basado en confianza, accesibilidad y verificación de ingresos en tiempo real, el servicio ayuda a los trabajadores independientes a cubrir necesidades entre ciclos de pago. Ualett cuenta con más de 395 mil usuarios.

Fundada por dominicanos y operando en todo EE.UU., Ualett nace del compromiso con la comunidad latina para ofrecer un servicio hecho por y para los trabajadores que históricamente han sido ignorados por el sistema financiero tradicional, incluyendo los trabajadores 1099, también conocidos como contratistas independientes o freelancers.