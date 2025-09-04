Puntacana International School: 25 años construyendo futuro

Más allá de la innovación y los logros académicos, el PCIS sostiene su identidad en valores fundamentales: excelencia, respeto, integridad, colaboración y gratitud.

25 años de historia, cuando el propósito ha sido claro, se pueden resumir en dos líneas: las bases para el desarrollo sostenible dependen de las cualidades del entorno y de eso hace parte su gente. Por esta razón, el Puntacana International School (PCIS) ha sido concebido como un espacio que provee educación de calidad y con estándares internacionales para la comunidad y extranjeros en la zona de Punta Cana.

Desde la concepción de Punta Cana como polo de desarrollo turístico, la educación ha sido un pilar fundamental. En los años ‘70 el acceso a educación de calidad en la zona era escaso, y ahí nace el primer esfuerzo para crear un entorno favorable para la comunidad y los nuevos habitantes que se trasladaban para ser parte de la iniciativa.

Para el año 2000, se creó el Puntacana International School (PCIS) y 25 años después este centro posee una currícula con más de 700 jóvenes y ha graduado a varias generaciones que han seguido sus estudios en algunas de las mejores universidades del mundo.

De una escuelita a una institución de estándares internacionales

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/1972--grupo-puntacana-construye-la-primera-escuela-primaria-en-punta-cana-14a53478.jpg Grupo Puntacana construye la primera escuela primaria en Punta Cana. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/79-214x14-2d8f7133.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/copy-of-03-5cbad26d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/04-9bf36b74.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/copy-of-04-fe5beecd.jpg

El Puntacana International School (PCIS) nació con el objetivo de proveer educación de calidad, que permita aportar al desarrollo sostenible de la zona en un ambiente multicultural.

Al acoger miembros de la comunidad local y extranjeros, los estudiantes aprenden habilidades técnicas mientras desarrollan la empatía, la tolerancia y una visión global. Esto da como resultado personas más respetuosas y aumenta el potencial de colaboración, características que se reflejan en su relación con el entorno.

Sumado a estas condiciones naturales del espacio, el instituto cuenta con aulas habilitadas para ofrecer aprendizajes interactivos. El programa educativo del PCIS incluye robótica y coding para sentar las bases en habilidades de desarrollo tecnológico, promueve la investigación mediante herramientas tecnológicas e incorpora el uso de inteligencia artificial, espacios de creación (Makerspace) y áreas de STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics).

Este programa de aprendizaje, y las condiciones naturales que se generan en el instituto, permiten que los estudiantes estén expuestos a herramientas y conceptos que luego les permiten desarrollarse en áreas de alto valor. Esto aumenta las probabilidades de generar bienestar individual y colectivo mediante su desempeño profesional.

En adición, la institución aplica la prueba MAP® Growth™ desde kinder hasta 5to de secundaria. Esta prueba, utilizada en más de 140 países, permite medir el aprendizaje real por estudiante y establecer puntos de mejora en el programa. Esta prueba permite ajustar el aprendizaje según las necesidades arrojan los resultados.

Un legado que transforma

“La única forma de que un pueblo avance es con conocimiento”, destaca Haydée Rainieri, miembro del Consejo de Directores de Grupo Puntacana. Y ese es un legado que se materializa a través de la educación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/mg1730-8528d678.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/mg1700-a4be5812.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/mg1653-7a98de21.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/mg1601-5003d7be.jpg

Hoy con orgullo, el Puntacana International School (PCIS) ve como ese legado se materializa en egresados que destacan en turismo, bienes raíces, medicina, emprendimiento y otras disciplinas que han aportado a la transformación de Punta Cana en lo que hoy se conoce de esta demarcación.

"Desde nuestros inicios, hemos enfocado muchos esfuerzos en lograr que la educación crezca y se desarrolle en la zona. Creemos que la educación es la base del futuro y de la sostenibilidad en una sociedad”, afirma Francesca Rainieri, Chief Financial Officer de Grupo Puntacana y asesora del Puntacana International School (PCIS).

Valores que forman ciudadanos

Más allá de la innovación y los logros académicos, el PCIS sostiene su identidad en valores fundamentales: excelencia, respeto, integridad, colaboración y gratitud. Estos principios guían la vida escolar y se convierten en brújula para los estudiantes en su vida adulta. Son principios que moldean el carácter, definen la interacción con la sociedad y refuerzan el compromiso de construir un futuro mejor.

Construyendo futuro

En 2025, el Puntacana International School (PCIS) celebra 25 años como institución formal, pero su historia se remonta a más de 50 años sembrando educación en la comunidad de Punta Cana.

Ahora, el reto es seguir innovando para mantener la comunidad educativa a la vanguardia de las nuevas necesidades y continuar formando generaciones que alcancen el éxito individual y aporten al bienestar colectivo. Porque si algo ha demostrado la historia del PCIS es que la educación transforma vidas, entornos y comunidades.