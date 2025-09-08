Instituto Espaillat Cabral fortalece la precisión diagnóstica en glaucoma

El Instituto Espaillat Cabral, primera clínica oftalmológica del país y acreditada por la ACHC de los Estados Unidos en estándares de calidad en salud, reafirma su liderazgo en innovación en la región con la incorporación del Humphrey Field Analyzer 3 (HFA3) de ZEISS, considerado a nivel mundial como el equipo más avanzado para la evaluación del campo visual y el seguimiento del glaucoma.

El campo visual corresponde a todo lo que una persona puede percibir alrededor mientras mantiene la mirada fija en un punto específico. Su evaluación es un examen fundamental en oftalmología, ya que permite identificar alteraciones que muchas veces pasan desapercibidas para el paciente en su vida cotidiana. Esto resulta especialmente relevante en enfermedades como el glaucoma, un trastorno ocular silencioso y progresivo que daña el nervio óptico y que, de no diagnosticarse y tratarse oportunamente, puede conducir a una pérdida irreversible de la visión y afectar de manera significativa la calidad de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/iec-5248-copia-8283cfbe.jpg El Instituto Espaillat Cabral, primera clínica oftalmológica del país y acreditada por la ACHC de los Estados Unidos

La incorporación del HFA3 representa un avance significativo en la atención de los pacientes. Este equipo de última generación ofrece exámenes más rápidos, cómodos y precisos, lo que permite detectar posibles daños en etapas tempranas y realizar un seguimiento confiable tanto del glaucoma como de otras condiciones oculares. Gracias a su tecnología, los especialistas del Instituto cuentan con una herramienta altamente sensible para identificar cambios sutiles en el campo visual, favoreciendo una intervención más oportuna, preventiva y efectiva.

Además de su excelencia clínica, el Instituto mantiene un firme compromiso con la accesibilidad y la calidad en la atención. Sus servicios cuentan con la cobertura de casi todos los planes de seguros locales, lo que permite a más pacientes beneficiarse de esta tecnología de vanguardia. La combinación de experiencia médica, innovación tecnológica y un enfoque personalizado ha posicionado al Instituto como un centro de referencia internacional en oftalmología.

Con esta nueva incorporación, el Instituto Espaillat Cabral continúa avanzando en su misión de cuidar la salud visual de sus pacientes, ofreciendo soluciones que permiten preservar la visión, mejorar la calidad de vida y garantizar un futuro con mayor bienestar visual para todos.

Para más información, visita el sitio web www.espaillatcabral.com o comunícate al 809-686-0268.