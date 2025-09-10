Claro recibe máximo galardón Speedtest® Awards por ganar Red Móvil Más Rápida de RD por 5 años

En el marco de su 95.º aniversario, Claro Dominicana celebra el hito de reafirmar, por quinto año consecutivo, su liderazgo como la Red Móvil Más Rápida del país, distinción que la convierte en la primera compañía del Caribe en recibir el máximo reconocimiento otorgado en esta categoría por Ookla® en los Speedtest® Awards 2025: una estatuilla de cristal que simboliza la excelencia.

Sumado a este reconocimiento, el líder global en medición y análisis de internet también distinguió a la empresa por segundo año consecutivo como la Mejor Red Fija y Mejor Red Móvil del país, siendo la primera de América Latina en recibir ambos premios de manera simultánea.

Asimismo, Claro Dominicana se destacó en otras categorías como Mejor Cobertura Móvil y Mejor Experiencia de Videojuegos Móvil.

Claro, la Red Fija #1 del país y Latinoamérica: líder en calidad y velocidad

Los premios internacionales Speedtest® Awards 2025 reconocieron a Claro Dominicana por ofrecer la Mejor Red Fija y la Red Fija Más Rápida del país, lo que la convierte en la Red Fija #1 del país y Latinoamérica por su experiencia, latencia, mayor rendimiento en velocidad de descarga y satisfacción del usuario. Todo esto también contribuyó a que fuera distinguida en la categoría Mejor Experiencia de Videojuegos en servicios de internet en el hogar.

La empresa, además, recibió el galardón de la Red de Internet Fijo Mejor Valorada del país por los usuarios, un nuevo premio que consolida su posición como líder en experiencia y calidad de servicios de conectividad.

Este importante galardón se basa en las calificaciones otorgadas por los usuarios al término de las pruebas de Speedtest®, quienes evalúan el servicio en una escala de una a cinco estrellas. Claro Dominicana alcanzó la más alta puntuación del mercado con cuatro estrellas, un testimonio de la confianza, fidelidad y de la gran satisfacción que sienten sus clientes.

Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones, afirmó que estos premios reflejan lo que Claro Dominicana ha realizado durante los 95 años que tiene en el país: transformar la vida de los dominicanos a través de la conexión.

En tanto, Juan Pablo Romero, vicepresidente de Ingeniería y Operaciones de la Red de Claro Dominicana, agradeció a Ookla estos reconocimientos que evidencian el compromiso de todo el equipo con llevar la mejor conectividad a cada rincón del territorio nacional.

"Ookla evalúa velocidad, latencia y calidad de la experiencia en actividades cotidianas de los usuarios (transmisión en vivo de videos en alta resolución, descargas y envíos de archivos, videojuegos, etc..), por eso recibir el premio de Red Fija Más Rápida del país es de gran satisfacción, pues es uno de los factores principales que aseguran el acceso a oportunidades de teletrabajo, educación y entretenimiento", indicó Romero.

Estos nueve reconocimientos se suman a los 29 que Claro Dominicana ha acumulado desde el año 2021 en los Speedtest® Awards, lo que la convierte en la única empresa del país con 38 premios hasta el momento, robusteciendo así su posición como líder en experiencia de servicios de conectividad.

Con estos logros, Claro Dominicana reafirma su propósito corporativo de hacer posible un mejor país a través de la conectividad de calidad, demostrando que la innovación, la inversión tecnológica y el enfoque en la experiencia del cliente continúan siendo su motor principal.