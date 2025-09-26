BHD apunta a un turismo sostenible

BHD participa en proyectos turísticos desde la fase de planificación, proporcionando asesoría financiera y estructurando paquetes de financiamiento adaptados a las necesidades del proyecto

El Banco BHD apuesta al turismo de República Dominicana, que sigue consolidándose como el destino turístico líder del Caribe. Este sector produce más de 600,000 empleos directos e indirectos. Por cada empleo directo generado en turismo, se crean tres empleos indirectos.

Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD, resalta que "el turismo es un multiplicador económico que no solo beneficia a los hoteles, también al comercio, la agroindustria, la construcción; a las pequeñas y medianas empresas, y por tanto, a las familias dominicanas".

El BHD es un aliado estratégico en la articulación de este ecosistema, apoyando proyectos que fortalecen la competitividad del país, crean empleos y promueven un desarrollo sostenible e inclusivo.

Rol del BHD en el turismo sostenible y su cadena de valor

La banca es un actor activo en el sector turístico. Se destaca como proveedor crucial de financiamiento y asesoría estratégica, garantizando la viabilidad de los proyectos turísticos.

En los últimos cinco años, el financiamiento de los bancos locales al sector turístico ha crecido a una tasa promedio de 9.4 %. En el caso del Banco BHD, el turismo representa un 21.0 % de su cartera corporativa.

Con este enfoque en la sostenibilidad, el Banco BHD ha creado mecanismos de inversión verde para apoyar proyectos que buscan un impacto positivo en el medio ambiente.

Además, a través su unidad exclusiva con enfoque en turismo dentro de Banca Corporativa y Empresarial, ofrece productos y servicios dirigidos por un equipo de expertos en servicio financiero de excelencia, estructuración de préstamos bilaterales y sindicados, leasing, asesoría en fusiones y adquisiciones.

En este sentido, el BHD participa en proyectos turísticos desde la fase de planificación, proporcionando asesoría financiera y estructurando paquetes de financiamiento adaptados a las necesidades del proyecto. La estrategia se enfoca en identificar proyectos con alto potencial de retorno económico y social, asegurando que contribuyan al crecimiento sostenible del sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/foro-bhd-foto-general-2025-dsc03304-jpg-a90b8b7c.jpg Foro BHD Turismo e Innovación

"Nuestro aporte al ecosistema económico del turismo dominicano se trata, además de productos y servicios especializados, en beneficios que resultan de las sinergias entre las empresas del Centro Financiero BHD", sostiene Méndez.

El turismo es un ecosistema que conecta comunidades, empresas y sectores productivos, generando empleos, oportunidades y desarrollo sostenible. "En el Banco BHD acompañamos al turismo dominicano impulsando proyectos que fortalecen toda su cadena de valor. Lo hacemos siendo coherentes con nuestro propósito común: impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable, innovadora y cercana", concluye Méndez.