Destinos que cuidan: cinco escapadas donde la naturaleza manda

Desde bosques subtropicales hasta cayos paradisíacos, descubre cinco lugares en República Dominicana donde la aventura y la conservación van de la mano.

Si buscas reconectar con la naturaleza y escapar del ruido de la ciudad, República Dominicana tiene rincones que te dejarán sin aliento. Aquí te presentamos cinco destinos donde la belleza natural es la verdadera protagonista y cada visita ayuda a cuidar el entorno.

1.Reserva Ecológica Ojos Indígenas, Punta Cana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/1reserva-ecologica-ojos-indigenas-punta-cana-634a6f09.jpeg Reserva Ecológica Ojos Indígenas, Punta Cana

Imagina caminar por un bosque subtropical de 1,500 acres, descubrir 12 lagunas de agua dulce y encontrarte con un zoológico interactivo mientras aprendes sobre la historia natural de la isla. Esta reserva privada es un tesoro de flora y fauna tropical, y su nombre tiene raíces taínas: las lagunas eran conocidas como "ojos" por su forma única. Cuatro de ellas están abiertas para nadar, así que no olvides tu traje de baño. La visita es posible de 8:30 am a 5:00 pm.

2.Rafting en el Río Yaque, Jarabacoa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/rafting-en-el-rio-yaque-jarabacoa-dce01339.jpg Rafting en el Río Yaque, Jarabacoa

Para los amantes de la adrenalina, el Río Yaque en Jarabacoa es la opción perfecta. Subirte a una balsa y recorrer sus aguas frías mientras sientes la corriente en tu piel es una experiencia que no olvidarás. Este río, el más largo del Caribe, atraviesa paisajes de montaña impresionantes que hacen que cada descenso sea inolvidable.

3.Salto El Limón, Las Terrenas (Samaná)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/3salto-el-limon-las-terrenas-samana-ff719f5b.jpeg Salto El Limón, Las Terrenas (Samaná)

Si prefieres algo más relajado, las verdes montañas del Limón te esperan. El recorrido hasta la cascada El Limón puede hacerse a pie o a caballo, con un paseo lleno de selva y naturaleza. La recompensa: una caída de agua de 55 metros que desemboca en una piscina natural ideal para un chapuzón. La combinación de aventura suave y belleza natural lo convierte en una experiencia perfecta para toda la familia.

4.Acampar en Montaña Redonda, Miches

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/montana-redonda-miches-e3a4044d.jpg Acampar en Montaña Redonda, Miches

Montaña Redonda es el destino ideal para quienes quieren desconectarse por completo. Lleva tu carpa, disfruta de la paz del Este dominicano y déjate maravillar por un cielo estrellado que parece sacado de un sueño. El lugar es privado y seguro, con un pequeño restaurante que puede preparar cena y desayuno, para que tu experiencia sea cómoda y memorable.

5.Cayo Arena, Montecristi

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/cayo-arena-montecristi-a863b93a.jpg Cayo Arena, Montecristi

A solo 20 minutos en bote desde Punta Rucia, este pequeño cayo es un paraíso para nadar y hacer esnórquel entre peces de colores en aguas poco profundas. Además, podrás recorrer manglares y aprender sobre su papel esencial en el ecosistema. Un plan ideal para disfrutar en familia o con amigos, rodeado de paisajes que parecen sacados de una postal.

Estos cinco destinos no solo ofrecen aventuras y belleza, sino que también promueven la conservación de la naturaleza, permitiéndote vivir experiencias únicas mientras cuidas el planeta.