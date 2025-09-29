90 años trascendiendo con propósito

Un camino de 90 años no se recorre solo. El de Centro Cuesta Nacional inició en el colmado de la Calle Mercedes en la Ciudad Colonial en el que su fundador, Manuel González Cuesta, trabajó con determinación y dedicación. Encontró apoyo en los inicios, siempre difíciles, y ese espíritu de trabajar con y para otros, de caminar hombro con hombro con los demás, es la impronta de una empresa que hoy muestra los frutos de esta ardua labor.

El carácter del fundador lo recogió su hijo, José Manuel González Corripio, que fortaleció el negocio recibido, trasmitiendo a sus hijos y nietos el respeto por el trabajo de los demás y el compromiso con los pequeños productores dominicanos. Hoy don José Manuel es un ejemplo de amor al trabajo, austeridad, humildad y tesón, valores que acompañan a los más de 11,118 colaboradores que hoy forman parte de la empresa.

90 años caminando con pasos firmes, acercando el campo y la ciudad, a productores y consumidores en un pacto por el desarrollo del país. Casi un siglo de trabajo, pasión, innovación y compromiso. Dejando huella. Centro Cuesta Nacional ha recorrido este tramo de la historia de República Dominicana impulsando el crecimiento de los pequeños y medianos productores, que son el verdadero sostén del futuro y sirviendo a millones de clientes.

La confianza de estos clientes ha sido el motor que impulsa el crecimiento de Centro Cuesta Nacional. Con sus sugerencias han inspirado nuevos proyectos, con sus exigencias han elevado el servicio, y con su lealtad han forjado un vínculo especial que ha retado a la empresa a innovar y mantener siempre los estándares de la más alta calidad.

El amor de CCN al país se manifiesta en proyectos como Orgullo de mi Tierra y la confianza en el trabajo bien hecho de los emprendedores de todos los rincones del territorio se concreta en su relación de larga data con proveedores y con el programa De Aquí Con Corazón.

No, nadie recorre un camino de 90 años solo. Y dedicar este año de aniversario la edición de Orgullo de mi Tierra al Pico Duarte encierra una simbología muy pensada. El Pico Duarte es el punto más alto de la patria, y llegar a él es un logro que solo se alcanza con esfuerzo, y del que nadie regresa siendo el mismo que cuando inició el viaje.

Don Manuel González Cuesta en el Colmado Nacional
Don Manuel González Cuesta que con esfuerzo y dedicación emprendió su primera incursión en el comercio, 1957.
Supermercado Nacional 27 de Febrero, 1967

Para celebrar este 90 aniversario, CCN quiere que sus clientes conozcan un poco mejor a esos dominicanos y dominicanas que impulsan cada día el desarrollo del país; la dedicación de miles de colaboradores, la alianza con cientos de proveedores y la confianza de millones de clientes. Los entrevistados para esta serie de CCN comparten muchos atributos: determinación por lograr el éxito y preocupación por cuidar la máxima calidad, satisfacción por lo logrado, empeño en el trabajo actual e ilusión por los próximos pasos.

De eso se tratan las relaciones de CCN con sus proveedores: los lazos que se tejen entre una gran empresa, que vela por la identidad dominicana, y las manos que elaboran los productos más nuestros, para ofrecerlos a los clientes que son su motor y su apoyo.

Estas son historias marcadas por la innovación, la dedicación y el compromiso con el país que tiene CCN. Cada logro tiene un significado: desde la creación de su planta de logística inversa, que transforma su manera de gestionar residuos; la evolución de Cuesta Libros, que acerca la lectura a miles de dominicanos; la introducción de la muñeca de La Pinky a los hogares de las niñas dominicanas; hasta la forma en la que Casa Cuesta logró que cada taza de café se convierta en una conmemoración del arte dominicano; son historias de logros que despiertan sentidos y emociones. Estos hechos reflejan el compromiso de la empresa como referente de innovación, cultura y conexión con su gente a lo largo de los años.

El accionar de Centro Cuesta Nacional evidencia el orgullo de ser parte del crecimiento y desarrollo del país. Junto a sus clientes, colaboradores y proveedores piensa en un mejor futuro, en una patria compartida. Ha sido parte de la historia dominicana por 90 años. Hoy su compromiso con el futuro es más fuerte que nunca.