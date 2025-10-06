Instituto Espaillat Cabral celebra 55 años de liderazgo en salud visual

A lo largo de su historia, la institución ha introducido avances decisivos en el tratamiento de la catarata, cirugía refractiva, glaucoma, oculoplastia, entre otras

El Instituto Espaillat Cabral celebra con orgullo el 55 aniversario de su fundación, marcando la excelencia en el cuidado de la visión de los dominicanos y consolidándose como un referente regional por su innovación, trayectoria y compromiso con la salud visual.

Fundado en 1970 por el Dr. Arnaldo Espaillat Cabral, siendo la primera clínica oftalmológica del país, el Instituto nació con la visión de ofrecer un servicio especializado y de calidad en oftalmología. Desde entonces, ha sido pionero en el desarrollo de la oftalmología moderna en la región, incorporando técnicas quirúrgicas avanzadas y equipos de última generación que han transformado la calidad de vida de miles de pacientes.

A lo largo de su historia, la institución ha introducido avances decisivos en el tratamiento de catarata, glaucoma, retina y vítreo, córnea, cirugía refractiva, oculoplastia, estrabismo, presbicia, miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otras. Cada uno de estos logros ha sido posible gracias a un cuerpo médico altamente capacitado, junto a un equipo técnico y administrativo comprometido en brindar una atención de calidad, cercana y humana.

El Instituto Espaillat Cabral es además el primer centro médico del país acreditado por la Accreditation Commission for Health Care (ACHC) de los Estados Unidos, un reconocimiento internacional que certifica el cumplimiento de los más altos estándares en calidad y seguridad.

El Instituto Espaillat Cabral impulsa el turismo médico; promueve la investigación científica en alianza con laboratorios de Estados Unidos; desarrolla programas de docencia y formación de subespecialistas; mantiene filiaciones internacionales que fortalecen su liderazgo; educa en prevención de ceguera; y mantiene un programa anual de compromiso social. A la vez, asegura una amplia cobertura a través de la mayoría de los planes de seguro del país y aseguradoras internacionales.

Hoy, esta trayectoria se convierte en inspiración para mirar hacia adelante con la misma determinación de siempre: continuar a la vanguardia de la oftalmología, preservando la calidad de la salud ocular de sus pacientes.